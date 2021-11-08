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MLS Leaders

The Associated Press

November 8, 2021, 10:40 AM

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Through Sunday, November 7

Goals
Valentin Castellanos, NYC 19
Ola Kamara, DC 19
Javier Hernandez, LA 17
Raul Ruidiaz, SEA 17
Adam Buksa, NE 16
Damir Kreilach, RSL 16
Hany Mukhtar, NSH 16
Daniel Salloi, KC 16
Gustavo Bou, NE 15
Johnny Russell, KC 15
Assists
Carles Gil, NE 18
Djordje Mihailovic, MTL 16
Julian Gressel, DC 13
Hany Mukhtar, NSH 12
Jack Price, COL 12
Aaron Herrera, RSL 11
Maximiliano Moralez, NYC 11
Joao Paulo, SEA 11
Albert Rusnak, RSL 11
Luciano Acosta, CIN 10
Mauricio Pereyra, ORL 10
Emanuel Reynoso, MIN 10
Yeferson Soteldo, TOR 10

___

Shots
Valentin Castellanos, NYC 132
Adam Buksa, NE 111
Emanuel Reynoso, MIN 97
Patryk Klimala, NYR 96
Hany Mukhtar, NSH 94
Gustavo Bou, NE 91
Raul Ruidiaz, SEA 91
Lucas Zelarayan, CLB 90
Fabio, NYR 86
Daniel Salloi, KC 86

___

Shots on Goal
Valentin Castellanos, NYC 57
Adam Buksa, NE 43
Hany Mukhtar, NSH 43
Damir Kreilach, RSL 39
Raul Ruidiaz, SEA 38
Daniel Salloi, KC 38
Gustavo Bou, NE 35
Gonzalo Higuain, MCF 35
Ola Kamara, DC 34
CJ Sapong, NSH 34

___

Cautions
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 15
Eric Remedi, SJ 13
Gregore, MCF 12
Kyle Duncan, NYR 10
Yeimar Gomez Andrade, SEA 9
Valentin Castellanos, NYC 9
Chase Gasper, MIN 9
Judson, SJ 9
Eduardo Lopez, SJ 9
Jesus Murillo, LFC 9
Fafa Picault, HOU 9
Jack Price, COL 9
Matias Vera, HOU 9

___

Cards
Y R TOTAL
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 15 0 15
Gregore, MCF 12 2 14
Eric Remedi, SJ 13 0 13
Rudy Camacho, MTL 7 3 10
Kyle Duncan, NYR 10 0 10
Judson, SJ 9 1 10

12 players tied with 9

___

Goals-Allowed Avg.
Andre Blake, PHI 0.92
Stefan Frei, SEA 0.94
William Yarbrough, COL 0.97
Carlos Miguel Coronel, NYR 0.97
Joe Willis, NSH 0.97
Brad Guzan, ATL 1.00
Sean Johnson, NYC 1.07
Stefan Cleveland, SEA 1.13
Tyler Miller, MIN 1.13
Maxime Crepeau, VAN 1.15

___

Shutouts
Carlos Miguel Coronel, NYR 13
Joe Willis, NSH 13
William Yarbrough, COL 13
Andre Blake, PHI 12
Tyler Miller, MIN 11
Brad Guzan, ATL 10
Sean Johnson, NYC 9
Bill Hamid, DC 8
Steve Clark, POR 7
Pedro Gallese, ORL 7
Tim Melia, KC 7
Eloy Room, CLB 7

___

Saves
Brad Stuver, ATX 137
JT Marcinkowski, SJ 129
Jonathan Bond, LA 121
William Yarbrough, COL 106
Tyler Miller, MIN 101
Matt Turner, NE 101
Joe Willis, NSH 100
Brad Guzan, ATL 98
Maxime Crepeau, VAN 96
Steve Clark, POR 88

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Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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