MLS Leaders

Through Sunday, November 7
|Goals
|Valentin Castellanos, NYC
|19
|Ola Kamara, DC
|19
|Javier Hernandez, LA
|17
|Raul Ruidiaz, SEA
|17
|Adam Buksa, NE
|16
|Damir Kreilach, RSL
|16
|Hany Mukhtar, NSH
|16
|Daniel Salloi, KC
|16
|Gustavo Bou, NE
|15
|Johnny Russell, KC
|15
|Assists
|Carles Gil, NE
|18
|Djordje Mihailovic, MTL
|16
|Julian Gressel, DC
|13
|Hany Mukhtar, NSH
|12
|Jack Price, COL
|12
|Aaron Herrera, RSL
|11
|Maximiliano Moralez, NYC
|11
|Joao Paulo, SEA
|11
|Albert Rusnak, RSL
|11
|Luciano Acosta, CIN
|10
|Mauricio Pereyra, ORL
|10
|Emanuel Reynoso, MIN
|10
|Yeferson Soteldo, TOR
|10
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|Shots
|Valentin Castellanos, NYC
|132
|Adam Buksa, NE
|111
|Emanuel Reynoso, MIN
|97
|Patryk Klimala, NYR
|96
|Hany Mukhtar, NSH
|94
|Gustavo Bou, NE
|91
|Raul Ruidiaz, SEA
|91
|Lucas Zelarayan, CLB
|90
|Fabio, NYR
|86
|Daniel Salloi, KC
|86
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|Shots on Goal
|Valentin Castellanos, NYC
|57
|Adam Buksa, NE
|43
|Hany Mukhtar, NSH
|43
|Damir Kreilach, RSL
|39
|Raul Ruidiaz, SEA
|38
|Daniel Salloi, KC
|38
|Gustavo Bou, NE
|35
|Gonzalo Higuain, MCF
|35
|Ola Kamara, DC
|34
|CJ Sapong, NSH
|34
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|Cautions
|Leandro Gonzalez Pirez, MCF
|15
|Eric Remedi, SJ
|13
|Gregore, MCF
|12
|Kyle Duncan, NYR
|10
|Yeimar Gomez Andrade, SEA
|9
|Valentin Castellanos, NYC
|9
|Chase Gasper, MIN
|9
|Judson, SJ
|9
|Eduardo Lopez, SJ
|9
|Jesus Murillo, LFC
|9
|Fafa Picault, HOU
|9
|Jack Price, COL
|9
|Matias Vera, HOU
|9
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|Cards
|Y
|R
|TOTAL
|Leandro Gonzalez Pirez, MCF
|15
|0
|15
|Gregore, MCF
|12
|2
|14
|Eric Remedi, SJ
|13
|0
|13
|Rudy Camacho, MTL
|7
|3
|10
|Kyle Duncan, NYR
|10
|0
|10
|Judson, SJ
|9
|1
|10
12 players tied with 9
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|Goals-Allowed Avg.
|Andre Blake, PHI
|0.92
|Stefan Frei, SEA
|0.94
|William Yarbrough, COL
|0.97
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|0.97
|Joe Willis, NSH
|0.97
|Brad Guzan, ATL
|1.00
|Sean Johnson, NYC
|1.07
|Stefan Cleveland, SEA
|1.13
|Tyler Miller, MIN
|1.13
|Maxime Crepeau, VAN
|1.15
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|Shutouts
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|13
|Joe Willis, NSH
|13
|William Yarbrough, COL
|13
|Andre Blake, PHI
|12
|Tyler Miller, MIN
|11
|Brad Guzan, ATL
|10
|Sean Johnson, NYC
|9
|Bill Hamid, DC
|8
|Steve Clark, POR
|7
|Pedro Gallese, ORL
|7
|Tim Melia, KC
|7
|Eloy Room, CLB
|7
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|Saves
|Brad Stuver, ATX
|137
|JT Marcinkowski, SJ
|129
|Jonathan Bond, LA
|121
|William Yarbrough, COL
|106
|Tyler Miller, MIN
|101
|Matt Turner, NE
|101
|Joe Willis, NSH
|100
|Brad Guzan, ATL
|98
|Maxime Crepeau, VAN
|96
|Steve Clark, POR
|88
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