MLS Leaders

Through Sunday, November 7

Goals Valentin Castellanos, NYC 19 Ola Kamara, DC 19 Javier Hernandez, LA 17 Raul Ruidiaz, SEA 17 Adam Buksa, NE 16 Damir Kreilach, RSL 16 Hany Mukhtar, NSH 16 Daniel Salloi, KC 16 Gustavo Bou, NE 15 Johnny Russell, KC 15 Assists Carles Gil, NE 18 Djordje Mihailovic, MTL 16 Julian Gressel, DC 13 Hany Mukhtar, NSH 12 Jack Price, COL 12 Aaron Herrera, RSL 11 Maximiliano Moralez, NYC 11 Joao Paulo, SEA 11 Albert Rusnak, RSL 11 Luciano Acosta, CIN 10 Mauricio Pereyra, ORL 10 Emanuel Reynoso, MIN 10 Yeferson Soteldo, TOR 10

Shots Valentin Castellanos, NYC 132 Adam Buksa, NE 111 Emanuel Reynoso, MIN 97 Patryk Klimala, NYR 96 Hany Mukhtar, NSH 94 Gustavo Bou, NE 91 Raul Ruidiaz, SEA 91 Lucas Zelarayan, CLB 90 Fabio, NYR 86 Daniel Salloi, KC 86

Shots on Goal Valentin Castellanos, NYC 57 Adam Buksa, NE 43 Hany Mukhtar, NSH 43 Damir Kreilach, RSL 39 Raul Ruidiaz, SEA 38 Daniel Salloi, KC 38 Gustavo Bou, NE 35 Gonzalo Higuain, MCF 35 Ola Kamara, DC 34 CJ Sapong, NSH 34

Cautions Leandro Gonzalez Pirez, MCF 15 Eric Remedi, SJ 13 Gregore, MCF 12 Kyle Duncan, NYR 10 Yeimar Gomez Andrade, SEA 9 Valentin Castellanos, NYC 9 Chase Gasper, MIN 9 Judson, SJ 9 Eduardo Lopez, SJ 9 Jesus Murillo, LFC 9 Fafa Picault, HOU 9 Jack Price, COL 9 Matias Vera, HOU 9

Cards Y R TOTAL Leandro Gonzalez Pirez, MCF 15 0 15 Gregore, MCF 12 2 14 Eric Remedi, SJ 13 0 13 Rudy Camacho, MTL 7 3 10 Kyle Duncan, NYR 10 0 10 Judson, SJ 9 1 10

12 players tied with 9

Goals-Allowed Avg. Andre Blake, PHI 0.92 Stefan Frei, SEA 0.94 William Yarbrough, COL 0.97 Carlos Miguel Coronel, NYR 0.97 Joe Willis, NSH 0.97 Brad Guzan, ATL 1.00 Sean Johnson, NYC 1.07 Stefan Cleveland, SEA 1.13 Tyler Miller, MIN 1.13 Maxime Crepeau, VAN 1.15

Shutouts Carlos Miguel Coronel, NYR 13 Joe Willis, NSH 13 William Yarbrough, COL 13 Andre Blake, PHI 12 Tyler Miller, MIN 11 Brad Guzan, ATL 10 Sean Johnson, NYC 9 Bill Hamid, DC 8 Steve Clark, POR 7 Pedro Gallese, ORL 7 Tim Melia, KC 7 Eloy Room, CLB 7

Saves Brad Stuver, ATX 137 JT Marcinkowski, SJ 129 Jonathan Bond, LA 121 William Yarbrough, COL 106 Tyler Miller, MIN 101 Matt Turner, NE 101 Joe Willis, NSH 100 Brad Guzan, ATL 98 Maxime Crepeau, VAN 96 Steve Clark, POR 88

