Mexico-US Summary

At Cincinnati Mexico 0 0—0 United States 0 2—2

First half_None.

Second half_1, United States, Pulisic 1 (Weah), 74th minute. 2, United States, McKennie 1 (Ferrera), 85th minute.

Yellow cards_Romo, Mex, 45th+1; MRobinson, US, 59th; Steffen, US, 68th; McKennie, US, 68th; LRodríguez, Mex, 68th; MRobinson, US, 89th. Red cards_none.

Referee_Ivan Barton, El Salvdor. Linesmen_David Moran, El Salvador; Zachari Zeegelaar, Suriname.

A_26,000.

Lineups

Mexico_Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Julio César Domínguez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez (Rogelio Funes Mori, 83rd), Luis Romo (Héctor Moreno, 79th, Héctor Herrera; Jesús Corona (Roberto Alvarado, 79th), Raúl Jiménez, Hirving Lozano

United States_Zack Steffen; DeAndre Yedlin, Miles Robinson, Walker Zimmerman; Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah (Kellyn Acosta, 82nd); Tim Weah, Brenden Aaronson (Christian Pulisic, 69th); Ricardo Pepi (Jesús Ferreira, 82nd)

