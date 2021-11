Korn Ferry Tour Qualifying Scores The Associated Press

Thursday At Landings Club – Marshwood Course Savannah, Ga. Purse: $480,00 Marshwood Course Yardage: 7,000; Par: 71 Magnolia Course Yardage: 6,954; Par: 70 First Round Jonathan Brightwell 32-32_64 -7 Sam Stevens 35-30_65 -6 Patrick Newcomb 33-32_65 -6 Andy Ogletree 34-32_66 -5 Thomas Rosenmuller 35-31_66 -5 Seonghyeon Kim 35-32_67 -4 Blayne Barber 34-33_67 -4 Harrison Endycott 33-34_67 -4 Eric Cole 34-33_67 -4 Brandon Stone 34-33_67 -4 Grant Hirschman 34-33_67 -4 Rafael Becker 33-34_67 -3 Mac Meissner 35-32_67 -3 Ivan Camilo Ramirez 34-34_68 -3 Thomas Walsh 31-37_68 -3 Hayden Shieh 33-35_68 -3 Dylan Naidoo 33-35_68 -3 Zack Fischer 33-34_67 -3 Daniel Summerhays 37-31_68 -3 Garrett Osborn 33-35_68 -3 Brian Richey 34-34_68 -3 Alexandre Rocha 33-35_68 -3 Paul Imondi 33-35_68 -3 Jacob Bergeron 38-31_69 -2 Garett Reband 34-34_68 -2 Alvaro Ortiz 36-33_69 -2 Jonathan Byrd 36-33_69 -2 MJ Daffue 34-35_69 -2 Tripp Kinney 33-35_68 -2 Austin Eckroat 33-36_69 -2 Vincent Norrman 35-34_69 -2 Tom Lovelady 36-33_69 -2 Luis Gagne 33-35_68 -2 Christopher Petefish 34-35_69 -2 Michael Feagles 33-35_68 -2 Jake Staiano 34-35_69 -2 Philip Knowles 34-35_69 -1 Wes Roach 36-34_70 -1 Chris Baker 35-35_70 -1 John Augenstein 35-34_69 -1 Chandler Blanchet 36-34_70 -1 Tee-K Kelly 36-34_70 -1 José de Jesús Rodríguez 34-35_69 -1 Corey Shaun 35-35_70 -1 Andrew Yun 34-35_69 -1 Ryan Lumsden 31-38_69 -1 A.J. Crouch 35-35_70 -1 Blake Dyer 34-36_70 -1 Peter Kuest 37-33_70 -1 Carson Young 35-34_69 -1 Billy Tom Sargent 36-34_70 -1 Thriston Lawrence 36-33_69 -1 Will Gordon 35-34_69 -1 Brad Brunner 35-34_69 -1 J.T. Griffin 37-34_71 E Callum McNeill 37-34_71 E Brandon Crick 35-35_70 E Nicolas Echavarria 35-35_70 E Steve Marino 33-37_70 E Tano Goya 34-36_70 E Tain Lee 34-37_71 E Taylor Dickson 35-36_71 E Sam Triplett 35-36_71 E Jason Scrivener 36-35_71 E Brett White 34-37_71 E Chase Parker 35-36_71 E Lukas Euler 34-37_71 E Ben Griffin 36-35_71 E Kevin Yu 35-35_70 E Leandro Marelli 35-36_71 E Peyton White 37-34_71 E John Pak 34-36_70 E Zack Sucher 37-34_71 +1 Skyler Finnell 37-35_72 +1 Brad Miller 39-33_72 +1 Augusto Núñez 36-36_72 +1 T.J. Vogel 35-37_72 +1 D.H. Lee 36-35_71 +1 Clay Feagler 35-36_71 +1 Jeremy Paul 37-34_71 +1 Zach Smith 36-35_71 +1 Erik Compton 36-36_72 +1 Logan McCracken 35-36_71 +1 Justin Doeden 35-37_72 +1 Michael Visacki 35-36_71 +1 Conner Godsey 33-38_71 +1 J.J. Grey 37-35_72 +2 Matt Organisak 39-33_72 +2 James Nicholas 36-37_73 +2 Albin Choi 37-35_72 +2 Brandon Hoelzer 37-35_72 +2 Matt McCarty 36-36_72 +2 Steve LeBrun 36-37_73 +2 Spencer Ralston 37-36_73 +2 Mark Anguiano 37-35_72 +2 Corey Pereira 33-39_72 +2 Alex Weiss 37-35_72 +2 Matthew Picanso 36-36_72 +2 Quade Cummins 38-34_72 +2 MJ Maguire 33-39_72 +2 Jared Sawada 37-36_73 +2 Davis Thompson 35-37_72 +2 Martin Contini 36-37_73 +2 Mark Lawrence, Jr 34-38_72 +2 Akshay Bhatia 37-37_74 +3 Andrew Kozan 39-34_73 +3 Trevor Simsby 36-37_73 +3 Austin Squires 35-38_73 +3 Patrick Cover 37-36_73 +3 Marcelo Rozo 35-39_74 +3 T.K. Kim 36-38_74 +3 Ryan Grider 38-35_73 +3 Alex Kang 36-38_74 +3 Cody Blick 38-36_74 +3 Kyler Dunkle 35-38_73 +3 Mark Blakefield 38-35_73 +3 Drew Nesbitt 38-36_74 +3 Rob Oppenheim 36-38_74 +3 Caleb Proveaux 38-35_73 +3 Luke Guthrie 34-39_73 +3 Gregor Main 35-38_73 +3 Christian Salzer 36-37_73 +3 Turk Pettit 35-38_73 +3 Pontus Nyholm 37-37_74 +3 Whee Kim 35-38_73 +3 Derek Oland 38-35_73 +3 Jay Card III 36-38_74 +4 Steven Fisk 35-39_74 +4 Bryce Emory 40-35_75 +4 Piri Borja 36-39_75 +4 Nyasha Mauchaza 38-37_75 +5 Marcos Montenegro 36-39_75 +5 Matthew Cole 39-37_76 +5 Alex Chiarella 37-38_75 +5 Trace Crowe 39-37_76 +6 Justin Warren 41-36_77 +6 Chandler Phillips 36-40_76 +6 Andres Gallegos 38-38_76 +6 Preston Stanley 37-39_76 +6 Tanner Gore 36-40_76 +6 Samuel Saunders 36-40_76 +6 Kyle Westmoreland 36-40_76 +6 Keller Harper 36-40_76 +6 Alex Lee 37-40_77 +7 Justin Suh 38-39_77 +7 Ashton Van Horne 36-42_78 +7 Scott Harrington 36-41_77 +7 Daniel Wetterich 39-39_78 +8 Michael Johnson 37-41_78 +8 Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.