Hewlett Packard Enterprise Houston Open Scores

Saturday At Memorial Park Golf Course Houston Purse: $7.5 million Yardage: 7,412; Par: 70 Third Round Scottie Scheffler 72-62-69—203 Kramer…

Saturday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $7.5 million

Yardage: 7,412; Par: 70

Third Round

Scottie Scheffler 72-62-69—203 Kramer Hickok 67-67-70—204 Martin Trainer 65-65-74—204 Kevin Tway 67-64-73—204 Jhonattan Vegas 67-69-68—204 Matthew Wolff 68-67-69—204 Russell Henley 65-72-68—205 Jason Kokrak 68-71-66—205 Luke List 65-71-69—205 Marc Leishman 65-70-71—206 Adam Long 66-67-73—206 Adam Schenk 70-64-72—206 Vincent Whaley 69-72-65—206 Wyndham Clark 66-69-72—207 Kelly Kraft 68-67-72—207 Max McGreevy 68-67-72—207 Cameron Tringale 69-70-68—207 Sam Burns 70-67-71—208 Lee Hodges 69-72-67—208 Hank Lebioda 67-72-69—208 Cameron Smith 71-69-68—208 Joel Dahmen 70-69-70—209 Dylan Frittelli 70-68-71—209 Mackenzie Hughes 71-69-69—209 Maverick McNealy 71-68-70—209 Keith Mitchell 67-69-73—209 Ryan Palmer 71-70-68—209 Chez Reavie 70-69-70—209 Davis Riley 68-72-69—209 Matthias Schwab 70-71-68—209 Alex Smalley 68-72-69—209 Kevin Streelman 71-69-69—209 Richy Werenski 70-69-70—209 Tom Hoge 68-70-72—210 Scott Piercy 71-70-69—210 Aaron Rai 71-69-70—210 Patrick Reed 70-68-72—210 Robert Streb 68-71-71—210 Aaron Wise 73-66-71—210 Sungjae Im 68-70-73—211 Zach Johnson 72-69-70—211 Matthew NeSmith 68-67-76—211 Mito Pereira 69-72-70—211 Andrew Putnam 67-70-74—211 J.J. Spaun 72-66-73—211 Scott Stallings 71-70-70—211 Chris Stroud 74-67-70—211 Hudson Swafford 70-70-71—211 Sahith Theegala 70-71-70—211 Bronson Burgoon 72-69-71—212 Brian Harman 67-74-71—212 Harry Higgs 71-68-73—212 Max Homa 72-67-73—212 Stephan Jaeger 68-72-72—212 Denny McCarthy 72-69-71—212 Henrik Norlander 71-69-72—212 Adam Scott 68-73-71—212 MJ Daffue 68-73-72—213 Erik Van Rooyen 69-70-74—213 Tyler Duncan 69-72-73—214 Talor Gooch 65-74-75—214 Lanto Griffin 68-68-78—214 Brian Stuard 71-70-73—214 Nick Taylor 68-72-74—214 Jason Day 67-74-74—215 Jim Herman 69-70-76—215 Brice Garnett 69-70-77—216

Missed Cut

Sang-Moon Bae 73-69—142 Paul Barjon 74-68—142 Jason Dufner 66-76—142 Tony Finau 69-73—142 James Hahn 76-66—142 Russell Knox 73-69—142 Shane Lowry 69-73—142 Peter Malnati 69-73—142 Tyler McCumber 68-74—142 Trey Mullinax 71-71—142 Ian Poulter 71-71—142 Kyle Stanley 73-69—142 Sepp Straka 70-72—142 Peter Uihlein 70-72—142 Cameron Davis 70-73—143 Bill Haas 71-72—143 Tyrrell Hatton 75-68—143 Brooks Koepka 71-72—143 Anirban Lahiri 72-71—143 Martin Laird 69-74—143 Andrew Landry 71-72—143 Graeme McDowell 68-75—143 Taylor Moore 71-72—143 Sebastian Munoz 73-70—143 Joaquin Niemann 70-73—143 Chad Ramey 73-70—143 Greyson Sigg 68-75—143 Shawn Stefani 70-73—143 Dawie Van der Walt 70-73—143 Nick Watney 73-70—143 Christiaan Bezuidenhout 71-73—144 Stewart Cink 70-74—144 C.T. Pan 72-72—144 Doc Redman 73-71—144 Ben Silverman 67-77—144 Cameron Sisk 72-72—144 Roger Sloan 70-74—144 Jared Wolfe 74-70—144 Joseph Bramlett 71-74—145 John Huh 72-73—145 David Lipsky 70-75—145 J.T. Poston 74-71—145 Seamus Power 75-70—145 Sam Ryder 69-76—145 Adam Svensson 73-72—145 Chesson Hadley 70-76—146 Pat Perez 70-76—146 Henrik Stenson 72-74—146 Gary Woodland 72-74—146 Brian Gay 69-78—147 Branden Grace 74-73—147 Brandon Hagy 71-76—147 Nate Lashley 72-75—147 Jimmy Walker 72-75—147 Gilbert Mendez 73-75—148 Brandt Snedeker 74-74—148 Danny Willett 72-76—148 Rodolfo Cazaubon 72-77—149 Taylor Pendrith 75-74—149 Lee Westwood 70-84—154 Chase Koepka 77-80—157

