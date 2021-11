Europa League Glance

(Home teams listed first) All Time EDT GROUP A GP W D L GF GA Pts Lyon 4 4 0…

(Home teams listed first) All Time EDT GROUP A GP W D L GF GA Pts Lyon 4 4 0 0 12 3 12 Sparta Prague 4 1 1 2 4 7 4 Rangers (Scotland) 4 1 1 2 3 4 4 Brondby (Denmark) 4 0 2 2 1 6 2 Thursday, Sept. 16

Rangers (Scotland) 0, Lyon (France) 2

Brondby (Denmark) 0, Sparta Prague (Czechoslovakia)

Thursday, Sept. 30

Lyon (France) 3, Brondby (Denmark) 0

Sparta Prague (Czechoslovakia) 1, Rangers (Scotland) 0

Thursday, Oct. 21

Sparta Prague (Czechoslovakia) 3, Lyon (France) 4

Rangers (Scotland) 2, Brondby (Denmark) 0

Thursday, Nov. 4

Lyon (France) 3, Sparta Prague (Czechoslovakia) 0

Brondby (Denmark) 1, Rangers (Scotland) 1

Thursday, Nov. 25

Brondby (Denmark) vs. Lyon (France), 3 p.m.

Rangers (Scotland) vs. Sparta Prague (Czechoslovakia), 3 p.m.

Thursday, Dec. 9

Lyon (France) vs. Rangers (Scotland), 12:45 p.m.

Sparta Prague (Czechoslovakia) vs. Brondby (Denmark), 12:45 p.m.

GROUP B GP W D L GF GA Pts Monaco 4 2 2 0 4 2 8 Real Sociedad 4 1 3 0 5 4 6 PSV Eindhoven 4 1 2 1 7 5 5 Sturm Graz 4 0 1 3 2 7 1 Thursday, Sept. 16

Monaco 1, Sturm Graz (Austria) 0

PSV Eindhoven (Netherlands) 2, Real Sociedad (Spain) 2

Thursday, Sept. 30

Real Sociedad (Spain) 1, Monaco 1

Sturm Graz (Austria) 1, PSV Eindhoven (Netherlands) 4

Thursday, Oct. 21

PSV Eindhoven (Netherlands) 1, Monaco 2

Sturm Graz (Austria) 0, Real Sociedad (Spain) 1

Thursday, Nov. 4

Monaco 0, PSV Eindhoven (Netherlands) 0

Real Sociedad (Spain) 1, Sturm Graz (Austria) 1

Thursday, Nov. 25

Monaco vs. Real Sociedad (Spain), 3 p.m.

PSV Eindhoven (Netherlands) vs. Sturm Graz (Austria), 3 p.m.

Thursday, Dec. 9

Sturm Graz (Austria) vs. Monaco, 12:45 p.m.

Real Sociedad (Spain) vs. PSV Eindhoven (Netherlands), 12:45 p.m.

GROUP C GP W D L GF GA Pts Napoli 4 2 1 1 11 6 7 Legia Warsaw 4 2 0 2 3 7 6 Leicester 3 1 1 1 6 6 4 Spartak Moscow 3 1 0 2 6 7 3 Wednesday, Sept. 15

Spartak Moscow (Russia) 0, Legia Warsaw (Poland) 1

Thursday, Sept. 16

Leicester (England) 2, Napoli (Italy) 2

Thursday, Sept. 30

Legia Warsaw (Poland) 1, Leicester (England) 0

Napoli (Italy) 2, Spartak Moscow (Russia) 3

Wednesday, Oct. 20

Spartak Moscow (Russia) 3, Leicester (England) 4

Thursday, Oct. 21

Napoli (Italy) 3, Legia Warsaw (Poland) 0

Thursday, Nov. 4

Legia Warsaw (Poland) 1, Napoli (Italy) 4

Leicester (England) vs. Spartak Moscow (Russia), 4 p.m.

Wednesday, Nov. 24

Spartak Moscow (Russia) vs. Napoli (Italy), 10:30 a.m. Thursday, Nov. 25

Leicester (England) vs. Legia Warsaw (Poland), 3 p.m.

Thursday, Dec. 9

Napoli (Italy) vs. Leicester (England), 12:45 p.m.

Legia Warsaw (Poland) vs. Spartak Moscow (Russia), 12:45p.m.

GROUP D GP W D L GF GA Pts Eintracht Frankfurt 4 3 1 0 7 3 10 Olympiakos 4 2 0 2 7 6 6 Fenerbahce 3 0 2 1 3 6 2 Antwerp 3 0 1 2 3 5 1 Thursday, Sept. 16

Olympiakos (Greece) 2, Antwerp (Belgium) 1

Eintracht Frankfurt (Germany) 1, Fenerbahce (Turkey) 1

Thursday, Sept. 30

Antwerp (Belgium) 0, Eintracht Frankfurt (Germany) 1

Fenerbahce (Turkey) 0, Olympiakos (Greece) 3

Thursday, Oct. 21

Fenerbahce (Turkey) 2, Antwerp (Belgium) 2

Eintracht Frankfurt (Germany) 3, Olympiakos (Greece) 1

Thursday, Nov. 4

Olympiakos (Greece) 1, Eintracht Frankfurt (Germany) 2

Antwerp (Belgium) vs. Fenerbahce (Turkey), 4 p.m.

Thursday, Nov. 25

Eintracht Frankfurt (Germany) vs. Antwerp (Belgium), 3 p.m.

Olympiakos (Greece) vs. Fenerbahce (Turkey), 3 p.m.

Thursday, Dec. 9

Fenerbahce (Turkey) vs. Eintracht Frankfurt (Germany), 12:45 p.m.

Antwerp (Belgium) vs. Olympiakos (Greece), 12:45 p.m.

GROUP E GP W D L GF GA Pts Galatasaray 4 2 2 0 3 1 8 Lazio 3 1 1 1 2 1 4 Marseille 3 0 3 0 1 1 3 Locomotiv Moscow 4 0 2 2 2 5 2 Thursday, Sept. 16

Galatasaray (Turkey) 1, Lazio (Italy) 0

Locomotiv Moscow (Russia) 1, Marseille (France) 1

Thursday, Sept. 30

Marseille (France) 0, Galatasaray (Turkey) 0

Lazio (Italy) 2, Locomotiv Moscow (Russia) 0

Thursday, Oct. 21

Lazio (Italy) 0, Marseille (France) 0

Locomotiv Moscow (Russia) 0, Galatasaray (Turkey) 1

Thursday, Nov. 4

Galatasaray (Turkey) 1, Locomotiv Moscow (Russia) 1

Marseille (France) vs. Lazio (Italy), 4 p.m.

Thursday, Nov. 25

Galatasaray (Turkey) vs. Marseille (France), 12:45 p.m.

Locomotiv Moscow (Russia) vs. Lazio (Italy), 12:45 p.m.

Thursday, Dec. 9

Lazio (Italy) vs. Galatasaray (Turkey), 3 p.m.

Marseille (France) vs. Locomotiv Moscow (Russia), 3 p.m.

GROUP F GP W D L GF GA Pts Red Star 3 2 1 0 4 2 7 Braga 3 2 0 1 5 3 6 Midtjylland 3 0 2 1 3 5 2 Ludogorets 3 0 1 2 1 3 1 Thursday, Sept. 16

Red Star (Serbia) 3, Braga (Portugal) 1

Midtjylland (Denmark) 1, Ludogorets (Bulgaria) 1

Thursday, Sept. 30

Ludogorets (Bulgaria) 0, Red Star (Serbia) 1

Braga (Portugal) 3, Midtjylland (Denmark) 1

Thursday, Oct. 21

Ludogorets (Bulgaria) 0, Braga (Portugal) 1

Midtjylland (Denmark) 1, Red Star (Serbia) 1

Thursday, Nov. 4

Red Star (Serbia) vs. Midtjylland (Denmark), 4 p.m.

Braga (Portugal) vs. Ludogorets (Bulgaria), 4 p.m.

Thursday, Nov. 25

Red Star (Serbia) vs. Ludogorets (Bulgaria), 12:45 p.m.

Midtjylland (Denmark) vs. Braga (Portugal), 12:45 p.m.

Thursday, Dec. 9

Braga (Portugal) vs. Red Star (Serbia), 3 p.m.

Ludogorets (Bulgaria) vs. Midtjylland (Denmark), 3 p.m.

GROUP G GP W D L GF GA Pts Bayern Leverkusen 3 2 1 0 7 2 7 Real Betis 3 2 1 0 8 5 7 Celtic 3 1 0 2 5 8 3 Ferencvaros 3 0 0 3 2 7 0 Thursday, Sept. 16

Bayern Leverkusen (Germany) 2, Ferencvaros (Hungary) 1

Real Betis (Spain) 4, Celtic (Scotland) 3

Thursday, Sept. 30

Ferencvaros (Hungary) 1, Real Betis (Spain) 3

Celtic (Scotland) 0, Bayern Leverkusen (Germany) 4

Tuesday, Oct. 19

Celtic (Scotland) 2, Ferencvaros (Hungary) 0

Thursday, Oct. 21

Real Betis (Spain) 1, Bayern Leverkusen (Germany) 1

Thursday, Nov. 4

Bayern Leverkusen (Germany) vs. Real Betis (Spain), 4 p.m.

Ferencvaros (Hungary) vs. Celtic (Scotland), 4 p.m.

Thursday, Nov. 25

Real Betis (Spain) vs. Ferencvaros (Hungary), 12:45 p.m.

Bayern Leverkusen (Germany) vs. Celtic (Scotland), 12:45 p.m.

Thursday, Dec. 9

Celtic (Scotland) vs. Real Betis (Spain), 3 p.m.

Ferencvaros (Hungary) vs. Bayern Leverkusen (Germany), 3 p.m.

GROUP H GP W D L GF GA Pts West Ham 4 3 1 0 9 2 10 Genk 4 1 1 2 3 8 4 Rapid Vienna 3 1 0 2 2 4 3 Dinamo Zagreb 3 1 0 2 4 4 3 Thursday, Sept. 16

Rapid Vienna (Austria) 0, Genk (Belgium) 1

Dinamo Zagreb (Croatia) 0, West Ham (England) 2

Thursday, Sept. 30

West Ham (England) 2, Rapid Vienna (Austria) 0

Genk (Belgium) 0, Dinamo Zagreb (Croatia) 4

Thursday, Oct. 21

Rapid Vienna (Austria) 2, Dinamo Zagreb (Croatia) 1

West Ham (England) 3, Genk (Belgium) 0

Thursday, Nov. 4

Genk (Belgium) 2, West Ham (England) 2

Dinamo Zagreb (Croatia) vs. Rapid Vienna (Austria), 4 p.m.

Thursday, Nov. 25

Rapid Vienna (Austria) vs. West Ham (England), 12:45 p.m.

Dinamo Zagreb (Croatia) vs. Genk (Belgium), 12:45 p.m.

Thursday, Dec. 9

West Ham (England) vs. Dinamo Zagreb (Croatia), 3 p.m.

Genk (Belgium) vs. Rapid Vienna (Austria), 3 p.m.

