PGA Tour Sanderson Farms Championship Par Scores

Saturday At Country Club of Jackson Jackson, Miss. Purse $7 million Yardage: 7,461; Par: 72 Third Round

Sahith Theegala 64-67-67_198 -18

Cameron Tringale 71-66-62_199 -17

Denny McCarthy 69-65-65_199 -17

Sam Burns 68-66-65_199 -17

Cameron Young 67-65-67_199 -17

Seth Reeves 71-66-63_200 -16

Trey Mullinax 70-66-64_200 -16

Aaron Wise 68-66-67_201 -15

Roger Sloan 66-67-68_201 -15

Corey Conners 67-69-66_202 -14

Andrew Landry 68-68-66_202 -14

Nick Hardy 70-66-66_202 -14

C.T. Pan 68-67-67_202 -14

Hayden Buckley 67-65-70_202 -14

Nick Watney 65-66-71_202 -14

Grant Hirschman 70-67-66_203 -13

Russell Knox 71-66-66_203 -13

Si Woo Kim 66-71-66_203 -13

Harold Varner III 65-71-67_203 -13

Stephan Jaeger 68-66-69_203 -13

Will Zalatoris 70-61-72_203 -13

Matthew Wolff 68-71-65_204 -12

Taylor Moore 67-71-66_204 -12

Kevin Streelman 68-68-68_204 -12

Nate Lashley 70-66-68_204 -12

Henrik Norlander 68-66-70_204 -12

Emiliano Grillo 70-69-66_205 -11

Brendan Steele 69-70-66_205 -11

Chesson Hadley 69-69-67_205 -11

William McGirt 69-68-68_205 -11

Tyler Duncan 68-68-69_205 -11

Paul Barjon 70-66-69_205 -11

Dylan Frittelli 69-67-69_205 -11

Alex Smalley 76-63-67_206 -10

Joel Dahmen 68-70-68_206 -10

Mackenzie Hughes 72-66-68_206 -10

Charley Hoffman 69-68-69_206 -10

Sungjae Im 67-69-70_206 -10

Jimmy Walker 70-66-70_206 -10

Luke List 69-70-68_207 -9

Lee Hodges 72-67-68_207 -9

Adam Long 70-69-68_207 -9

Ryan Moore 71-67-69_207 -9

Chris Kirk 70-68-69_207 -9

Mito Pereira 71-67-70_208 -8

Adam Hadwin 67-71-70_208 -8

Brandon Hagy 71-66-71_208 -8

Taylor Pendrith 71-66-71_208 -8

Kyle Reifers 69-68-71_208 -8

Kurt Kitayama 66-68-74_208 -8

Doc Redman 69-70-70_209 -7

Davis Thompson 70-69-70_209 -7

Lucas Glover 67-71-71_209 -7

Michael Thompson 70-68-71_209 -7

Doug Ghim 68-70-71_209 -7

Peter Malnati 70-67-72_209 -7

Andrew Novak 72-67-71_210 -6

Brice Garnett 72-67-71_210 -6

Chad Ramey 70-69-72_211 -5

Sung Kang 68-71-72_211 -5

John Huh 71-67-73_211 -5

Austin Cook 68-70-73_211 -5

Eugenio Lopez-Chacarra 69-68-74_211 -5

Sam Ryder 70-67-74_211 -5

Joseph Bramlett 70-67-74_211 -5

Vincent Whaley 68-71-73_212 -4

Andy Ogletree 67-68-77_212 -4

J.J. Spaun 69-69-78_216 E

