NCAA FBS Team Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 7 464 3915 559.3 W. Kentucky 7 524 3800 542.9 Mississippi 7 557 3788 541.1 Virginia 8 619 4316 539.5 SMU 7 538 3678 525.4 Coastal Carolina 7 429 3660 522.9 Pittsburgh 7 549 3646 520.9 Marshall 7 532 3568 509.7 Florida 7 497 3512 501.7 Alabama 8 584 3952 494.0 Fresno St. 8 595 3839 479.9 Nebraska 8 574 3832 479.0 Duke 7 558 3307 472.4 North Carolina 7 488 3299 471.3 Baylor 7 453 3297 471.0 Oklahoma 8 537 3752 469.0 Wake Forest 7 498 3281 468.7 Arkansas 8 562 3722 465.2 Utah St. 7 559 3253 464.7 Memphis 8 567 3692 461.5 Nevada 7 506 3215 459.3 Tulsa 7 506 3200 457.1 Tennessee 8 584 3657 457.1 Texas 7 465 3197 456.7 Appalachian St. 7 493 3193 456.1 Michigan St. 7 454 3162 451.7 Louisville 7 494 3155 450.7 Kent St. 8 609 3604 450.5 TCU 7 454 3153 450.4 Cent. Michigan 8 614 3596 449.5 Auburn 7 484 3135 447.9 Missouri 7 502 3130 447.1 Oregon St. 7 464 3119 445.6 Southern Cal 7 500 3113 444.7 Michigan 7 491 3100 442.9 UTSA 8 594 3530 441.2 Texas Tech 8 509 3504 438.0 FAU 7 491 3048 435.4 Arkansas St. 7 520 3040 434.3 Arizona St. 7 440 3035 433.6 W. Michigan 8 606 3467 433.4 Miami 7 511 3033 433.3 Georgia 7 448 3011 430.1 Iowa St. 7 456 3002 428.9 Liberty 8 541 3404 425.5 Oregon 7 476 2977 425.3 Louisiana-Lafayette 7 477 2976 425.1 NC State 7 495 2973 424.7 Georgia Tech 7 477 2970 424.3 Mississippi St. 7 537 2964 423.4 Hawaii 8 563 3380 422.5 Syracuse 8 552 3378 422.2 Maryland 7 479 2951 421.6 North Texas 7 584 2944 420.6 East Carolina 7 499 2937 419.6 UCF 7 483 2936 419.4 Cincinnati 7 428 2931 418.7 UCLA 8 570 3330 416.2 Buffalo 8 584 3321 415.1 Florida St. 7 454 2894 413.4 FIU 7 446 2893 413.3 California 7 480 2883 411.9 Utah 7 465 2862 408.9 Colorado St. 7 544 2849 407.0 Tulane 7 496 2820 402.9 BYU 8 507 3219 402.4 Army 7 497 2800 400.0 Charlotte 7 474 2779 397.0 Texas A&M 8 530 3169 396.1 Air Force 8 574 3167 395.9 N. Illinois 8 553 3158 394.8 Louisiana Tech 7 479 2745 392.1 South Alabama 7 487 2745 392.1 Purdue 7 522 2744 392.0 West Virginia 7 478 2732 390.3 Georgia St. 7 492 2719 388.4 Miami (Ohio) 8 516 3107 388.4 Kentucky 7 443 2714 387.7 UTEP 7 459 2714 387.7 New Mexico St. 8 619 3060 382.5 LSU 8 542 3056 382.0 Toledo 8 524 3035 379.4 Oklahoma St. 7 504 2622 374.6 UAB 8 489 2995 374.4 E. Michigan 8 537 2981 372.6 Penn St. 7 479 2607 372.4 Washington St. 8 528 2970 371.2 Notre Dame 7 493 2590 370.0 Boston College 7 463 2581 368.7 Wisconsin 7 491 2554 364.9 Houston 7 476 2546 363.7 Boise St. 7 495 2541 363.0 Kansas St. 7 416 2521 360.1 Ohio 8 484 2881 360.1 Old Dominion 7 526 2520 360.0 Georgia Southern 7 488 2518 359.7 Minnesota 7 455 2518 359.7 Troy 7 467 2482 354.6 Northwestern 7 487 2481 354.4 Texas State 7 521 2477 353.9 Stanford 7 418 2462 351.7 South Florida 7 490 2455 350.7 Washington 7 469 2448 349.7 Middle Tennessee 7 471 2446 349.4 San Jose St. 8 496 2781 347.6 Arizona 7 507 2376 339.4 Rutgers 7 504 2350 335.7 Ball St. 8 534 2675 334.4 Kansas 7 450 2338 334.0 Akron 8 528 2671 333.9 Virginia Tech 7 458 2308 329.7 Illinois 8 561 2624 328.0 San Diego St. 7 454 2296 328.0 South Carolina 8 512 2620 327.5 Temple 7 421 2283 326.1 Wyoming 7 455 2255 322.1 Clemson 7 453 2249 321.3 Bowling Green 8 521 2519 314.9 Rice 7 438 2197 313.9 Iowa 7 472 2176 310.9 Indiana 7 503 2168 309.7 Louisiana-Monroe 7 468 2109 301.3 UNLV 7 423 2077 296.7 Vanderbilt 8 539 2331 291.4 Umass 7 435 2003 286.1 Uconn 9 582 2534 281.6 Navy 7 494 1962 280.3 Southern Miss. 7 451 1805 257.9 New Mexico 8 499 2034 254.2 Colorado 7 393 1667 238.1

