MLS Leaders

Through Wednesday, October 20
|Goals
|Ola Kamara, DC
|17
|Raul Ruidiaz, SEA
|16
|Daniel Salloi, KC
|16
|Gustavo Bou, NE
|15
|Adam Buksa, NE
|14
|Damir Kreilach, RSL
|14
|Hany Mukhtar, NSH
|14
|Valentin Castellanos, NYC
|13
|Javier Hernandez, LA
|13
|Ricardo Pepi, DAL
|13
|Assists
|Carles Gil, NE
|17
|Djordje Mihailovic, MTL
|15
|Jack Price, COL
|12
|Julian Gressel, DC
|11
|Albert Rusnak, RSL
|11
|Aaron Herrera, RSL
|10
|Joao Paulo, SEA
|10
|Mauricio Pereyra, ORL
|10
|Emanuel Reynoso, MIN
|10
|Yeferson Soteldo, TOR
|10
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|Shots
|Valentin Castellanos, NYC
|116
|Adam Buksa, NE
|102
|Raul Ruidiaz, SEA
|86
|Hany Mukhtar, NSH
|84
|Emanuel Reynoso, MIN
|81
|Patryk Klimala, NYR
|78
|Daniel Salloi, KC
|78
|Maximiliano Urruti, HOU
|77
|Gustavo Bou, NE
|75
|Marcelino Moreno, ATL
|75
|Lucas Zelarayan, CLB
|75
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|Shots on Goal
|Valentin Castellanos, NYC
|49
|Adam Buksa, NE
|40
|Hany Mukhtar, NSH
|39
|Raul Ruidiaz, SEA
|36
|Daniel Salloi, KC
|36
|Damir Kreilach, RSL
|33
|Gustavo Bou, NE
|31
|Ricardo Pepi, DAL
|31
|Cecilio Dominguez, ATX
|30
|Gonzalo Higuain, MCF
|30
|CJ Sapong, NSH
|30
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|Cautions
|Leandro Gonzalez Pirez, MCF
|13
|Eric Remedi, SJ
|12
|Gregore, MCF
|11
|Kyle Duncan, NYR
|10
|Fafa Picault, HOU
|9
|Valentin Castellanos, NYC
|8
|Chase Gasper, MIN
|8
|Judson, SJ
|8
|Damir Kreilach, RSL
|8
|Eduardo Lopez, SJ
|8
|Jesus Murillo, LFC
|8
|Nathan, SJ
|8
|Santiago Sosa, ATL
|8
|Matias Vera, HOU
|8
|Victor Wanyama, MTL
|8
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|Cards
|Y
|R
|TOTAL
|Leandro Gonzalez Pirez, MCF
|13
|0
|13
|Gregore, MCF
|11
|2
|13
|Eric Remedi, SJ
|12
|0
|12
|Kyle Duncan, NYR
|10
|0
|10
|Rudy Camacho, MTL
|7
|2
|9
|Judson, SJ
|8
|1
|9
|Nathan, SJ
|8
|1
|9
|Fafa Picault, HOU
|9
|0
|9
|Victor Wanyama, MTL
|8
|1
|9
13 players tied with 8
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|Goals-Allowed Avg.
|Stefan Frei, SEA
|0.69
|Joe Willis, NSH
|0.90
|Andre Blake, PHI
|1.00
|William Yarbrough, COL
|1.00
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|1.03
|Tyler Miller, MIN
|1.04
|Brad Guzan, ATL
|1.04
|Tim Melia, KC
|1.08
|Bill Hamid, DC
|1.11
|Stefan Cleveland, SEA
|1.13
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|Shutouts
|Joe Willis, NSH
|13
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|11
|Tyler Miller, MIN
|11
|William Yarbrough, COL
|11
|Andre Blake, PHI
|10
|Brad Guzan, ATL
|9
|Bill Hamid, DC
|7
|Sean Johnson, NYC
|7
|Tim Melia, KC
|7
|Maxime Crepeau, VAN
|6
|Pedro Gallese, ORL
|6
|Eloy Room, CLB
|6
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|Saves
|Brad Stuver, ATX
|121
|Jonathan Bond, LA
|112
|JT Marcinkowski, SJ
|111
|Matt Turner, NE
|91
|Tyler Miller, MIN
|89
|Joe Willis, NSH
|89
|William Yarbrough, COL
|88
|Alex Bono, TOR
|82
|Brad Guzan, ATL
|81
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|79
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