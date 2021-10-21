Coronavirus News: US shares 200M COVID-19 shots | Montgomery Co. preps for kids vaccine approval | FDA OKs mixing vaccines | Local cases of COVID-19 | How many in DC region are vaccinated?
Home » Sports » MLS Leaders

MLS Leaders

The Associated Press

October 21, 2021, 10:15 AM

Listen now to WTOP News WTOP.com | Alexa | Google Home | WTOP App | 103.5 FM

Through Wednesday, October 20

Goals
Ola Kamara, DC 17
Raul Ruidiaz, SEA 16
Daniel Salloi, KC 16
Gustavo Bou, NE 15
Adam Buksa, NE 14
Damir Kreilach, RSL 14
Hany Mukhtar, NSH 14
Valentin Castellanos, NYC 13
Javier Hernandez, LA 13
Ricardo Pepi, DAL 13
Assists
Carles Gil, NE 17
Djordje Mihailovic, MTL 15
Jack Price, COL 12
Julian Gressel, DC 11
Albert Rusnak, RSL 11
Aaron Herrera, RSL 10
Joao Paulo, SEA 10
Mauricio Pereyra, ORL 10
Emanuel Reynoso, MIN 10
Yeferson Soteldo, TOR 10

___

Shots
Valentin Castellanos, NYC 116
Adam Buksa, NE 102
Raul Ruidiaz, SEA 86
Hany Mukhtar, NSH 84
Emanuel Reynoso, MIN 81
Patryk Klimala, NYR 78
Daniel Salloi, KC 78
Maximiliano Urruti, HOU 77
Gustavo Bou, NE 75
Marcelino Moreno, ATL 75
Lucas Zelarayan, CLB 75

___

Shots on Goal
Valentin Castellanos, NYC 49
Adam Buksa, NE 40
Hany Mukhtar, NSH 39
Raul Ruidiaz, SEA 36
Daniel Salloi, KC 36
Damir Kreilach, RSL 33
Gustavo Bou, NE 31
Ricardo Pepi, DAL 31
Cecilio Dominguez, ATX 30
Gonzalo Higuain, MCF 30
CJ Sapong, NSH 30

___

Cautions
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 13
Eric Remedi, SJ 12
Gregore, MCF 11
Kyle Duncan, NYR 10
Fafa Picault, HOU 9
Valentin Castellanos, NYC 8
Chase Gasper, MIN 8
Judson, SJ 8
Damir Kreilach, RSL 8
Eduardo Lopez, SJ 8
Jesus Murillo, LFC 8
Nathan, SJ 8
Santiago Sosa, ATL 8
Matias Vera, HOU 8
Victor Wanyama, MTL 8

___

Cards
Y R TOTAL
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 13 0 13
Gregore, MCF 11 2 13
Eric Remedi, SJ 12 0 12
Kyle Duncan, NYR 10 0 10
Rudy Camacho, MTL 7 2 9
Judson, SJ 8 1 9
Nathan, SJ 8 1 9
Fafa Picault, HOU 9 0 9
Victor Wanyama, MTL 8 1 9

13 players tied with 8

___

Goals-Allowed Avg.
Stefan Frei, SEA 0.69
Joe Willis, NSH 0.90
Andre Blake, PHI 1.00
William Yarbrough, COL 1.00
Carlos Miguel Coronel, NYR 1.03
Tyler Miller, MIN 1.04
Brad Guzan, ATL 1.04
Tim Melia, KC 1.08
Bill Hamid, DC 1.11
Stefan Cleveland, SEA 1.13

___

Shutouts
Joe Willis, NSH 13
Carlos Miguel Coronel, NYR 11
Tyler Miller, MIN 11
William Yarbrough, COL 11
Andre Blake, PHI 10
Brad Guzan, ATL 9
Bill Hamid, DC 7
Sean Johnson, NYC 7
Tim Melia, KC 7
Maxime Crepeau, VAN 6
Pedro Gallese, ORL 6
Eloy Room, CLB 6

___

Saves
Brad Stuver, ATX 121
Jonathan Bond, LA 112
JT Marcinkowski, SJ 111
Matt Turner, NE 91
Tyler Miller, MIN 89
Joe Willis, NSH 89
William Yarbrough, COL 88
Alex Bono, TOR 82
Brad Guzan, ATL 81
Carlos Miguel Coronel, NYR 79

___

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports

Under new Biden initiative, agencies will do more to educate employees about collective bargaining

‘We are tired’: USPS employees feel toll from retention challenges

Punishments start for troops who refuse vaccines

Labor makes the case that its CIO reporting structure works despite the IG’s doubts

More from WTOP

Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up