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MLS Leaders

The Associated Press

October 11, 2021, 11:01 AM

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Through Sunday, October 10

Goals
Ola Kamara, DC 17
Raul Ruidiaz, SEA 16
Daniel Salloi, KC 16
Gustavo Bou, NE 13
Adam Buksa, NE 13
Valentin Castellanos, NYC 13
Damir Kreilach, RSL 13
Hany Mukhtar, NSH 13
Ricardo Pepi, DAL 13
Javier Hernandez, LA 12
Assists
Carles Gil, NE 16
Djordje Mihailovic, MTL 13
Julian Gressel, DC 11
Jack Price, COL 11
Joao Paulo, SEA 10
Mauricio Pereyra, ORL 10
Albert Rusnak, RSL 10
Yeferson Soteldo, TOR 10
Luciano Acosta, CIN 9
Aaron Herrera, RSL 9
Maximiliano Moralez, NYC 9
Hany Mukhtar, NSH 9

___

Shots
Valentin Castellanos, NYC 112
Adam Buksa, NE 94
Raul Ruidiaz, SEA 86
Hany Mukhtar, NSH 78
Daniel Salloi, KC 77
Patryk Klimala, NYR 76
Emanuel Reynoso, MIN 75
Fabio, NYR 73
Maximiliano Urruti, HOU 73
Lucas Zelarayan, CLB 68

___

Shots on Goal
Valentin Castellanos, NYC 49
Hany Mukhtar, NSH 37
Raul Ruidiaz, SEA 36
Daniel Salloi, KC 36
Adam Buksa, NE 34
Damir Kreilach, RSL 32
Ricardo Pepi, DAL 31
CJ Sapong, NSH 30
Randall Leal, NSH 29
Gonzalo Higuain, MCF 28

___

Cautions
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 12
Eric Remedi, SJ 12
Gregore, MCF 11
Kyle Duncan, NYR 10
Fafa Picault, HOU 9
Valentin Castellanos, NYC 8
Damir Kreilach, RSL 8
Santiago Sosa, ATL 8
Matias Vera, HOU 8
Victor Wanyama, MTL 8

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Cards
Y R TOTAL
Gregore, MCF 11 2 13
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 12 0 12
Eric Remedi, SJ 12 0 12
Kyle Duncan, NYR 10 0 10
Rudy Camacho, MTL 7 2 9
Fafa Picault, HOU 9 0 9
Victor Wanyama, MTL 8 1 9

8 players tied with 8

___

Goals-Allowed Avg.
Stefan Frei, SEA 0.55
Andre Blake, PHI 0.91
William Yarbrough, COL 0.93
Joe Willis, NSH 0.93
Tyler Miller, MIN 1.04
Tim Melia, KC 1.04
Bill Hamid, DC 1.06
Carlos Miguel Coronel, NYR 1.07
Brad Guzan, ATL 1.09
Stefan Cleveland, SEA 1.13

___

Shutouts
Joe Willis, NSH 12
William Yarbrough, COL 11
Andre Blake, PHI 10
Carlos Miguel Coronel, NYR 10
Tyler Miller, MIN 10
Brad Guzan, ATL 8
Sean Johnson, NYC 7
Tim Melia, KC 7
Maxime Crepeau, VAN 6
Bill Hamid, DC 6

___

Saves
Brad Stuver, ATX 114
JT Marcinkowski, SJ 105
Jonathan Bond, LA 100
William Yarbrough, COL 84
Matt Turner, NE 81
Joe Willis, NSH 79
Carlos Miguel Coronel, NYR 77
Tyler Miller, MIN 77
Maxime Crepeau, VAN 74
Brad Guzan, ATL 74

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Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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