MLS Leaders

Through Sunday, October 10
|Goals
|Ola Kamara, DC
|17
|Raul Ruidiaz, SEA
|16
|Daniel Salloi, KC
|16
|Gustavo Bou, NE
|13
|Adam Buksa, NE
|13
|Valentin Castellanos, NYC
|13
|Damir Kreilach, RSL
|13
|Hany Mukhtar, NSH
|13
|Ricardo Pepi, DAL
|13
|Javier Hernandez, LA
|12
|Assists
|Carles Gil, NE
|16
|Djordje Mihailovic, MTL
|13
|Julian Gressel, DC
|11
|Jack Price, COL
|11
|Joao Paulo, SEA
|10
|Mauricio Pereyra, ORL
|10
|Albert Rusnak, RSL
|10
|Yeferson Soteldo, TOR
|10
|Luciano Acosta, CIN
|9
|Aaron Herrera, RSL
|9
|Maximiliano Moralez, NYC
|9
|Hany Mukhtar, NSH
|9
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|Shots
|Valentin Castellanos, NYC
|112
|Adam Buksa, NE
|94
|Raul Ruidiaz, SEA
|86
|Hany Mukhtar, NSH
|78
|Daniel Salloi, KC
|77
|Patryk Klimala, NYR
|76
|Emanuel Reynoso, MIN
|75
|Fabio, NYR
|73
|Maximiliano Urruti, HOU
|73
|Lucas Zelarayan, CLB
|68
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|Shots on Goal
|Valentin Castellanos, NYC
|49
|Hany Mukhtar, NSH
|37
|Raul Ruidiaz, SEA
|36
|Daniel Salloi, KC
|36
|Adam Buksa, NE
|34
|Damir Kreilach, RSL
|32
|Ricardo Pepi, DAL
|31
|CJ Sapong, NSH
|30
|Randall Leal, NSH
|29
|Gonzalo Higuain, MCF
|28
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|Cautions
|Leandro Gonzalez Pirez, MCF
|12
|Eric Remedi, SJ
|12
|Gregore, MCF
|11
|Kyle Duncan, NYR
|10
|Fafa Picault, HOU
|9
|Valentin Castellanos, NYC
|8
|Damir Kreilach, RSL
|8
|Santiago Sosa, ATL
|8
|Matias Vera, HOU
|8
|Victor Wanyama, MTL
|8
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|Cards
|Y
|R
|TOTAL
|Gregore, MCF
|11
|2
|13
|Leandro Gonzalez Pirez, MCF
|12
|0
|12
|Eric Remedi, SJ
|12
|0
|12
|Kyle Duncan, NYR
|10
|0
|10
|Rudy Camacho, MTL
|7
|2
|9
|Fafa Picault, HOU
|9
|0
|9
|Victor Wanyama, MTL
|8
|1
|9
8 players tied with 8
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|Goals-Allowed Avg.
|Stefan Frei, SEA
|0.55
|Andre Blake, PHI
|0.91
|William Yarbrough, COL
|0.93
|Joe Willis, NSH
|0.93
|Tyler Miller, MIN
|1.04
|Tim Melia, KC
|1.04
|Bill Hamid, DC
|1.06
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|1.07
|Brad Guzan, ATL
|1.09
|Stefan Cleveland, SEA
|1.13
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|Shutouts
|Joe Willis, NSH
|12
|William Yarbrough, COL
|11
|Andre Blake, PHI
|10
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|10
|Tyler Miller, MIN
|10
|Brad Guzan, ATL
|8
|Sean Johnson, NYC
|7
|Tim Melia, KC
|7
|Maxime Crepeau, VAN
|6
|Bill Hamid, DC
|6
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|Saves
|Brad Stuver, ATX
|114
|JT Marcinkowski, SJ
|105
|Jonathan Bond, LA
|100
|William Yarbrough, COL
|84
|Matt Turner, NE
|81
|Joe Willis, NSH
|79
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|77
|Tyler Miller, MIN
|77
|Maxime Crepeau, VAN
|74
|Brad Guzan, ATL
|74
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