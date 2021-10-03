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MLS Leaders

The Associated Press

October 3, 2021, 4:23 PM

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Through Saturday, October 2

Goals
Ola Kamara, DC 17
Raul Ruidiaz, SEA 16
Daniel Salloi, KC 15
Gustavo Bou, NE 13
Adam Buksa, NE 13
Valentin Castellanos, NYC 13
Damir Kreilach, RSL 13
Hany Mukhtar, NSH 13
Ricardo Pepi, DAL 13
Javier Hernandez, LA 12
Assists
Carles Gil, NE 16
Djordje Mihailovic, MTL 13
Julian Gressel, DC 11
Jack Price, COL 11
Mauricio Pereyra, ORL 10
Albert Rusnak, RSL 10
Luciano Acosta, CIN 9
Aaron Herrera, RSL 9
Maximiliano Moralez, NYC 9
Hany Mukhtar, NSH 9
Yeferson Soteldo, TOR 9

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Shots
Valentin Castellanos, NYC 110
Adam Buksa, NE 94
Raul Ruidiaz, SEA 86
Hany Mukhtar, NSH 77
Fabio, NYR 73
Emanuel Reynoso, MIN 72
Daniel Salloi, KC 72
Patryk Klimala, NYR 71
Maximiliano Urruti, HOU 71
Gustavo Bou, NE 65
Marcelino Moreno, ATL 65

___

Shots on Goal
Valentin Castellanos, NYC 49
Hany Mukhtar, NSH 37
Raul Ruidiaz, SEA 36
Adam Buksa, NE 34
Daniel Salloi, KC 34
Damir Kreilach, RSL 32
Ricardo Pepi, DAL 31
CJ Sapong, NSH 30
Randall Leal, NSH 29
Gustavo Bou, NE 27
Cecilio Dominguez, ATX 27
Gonzalo Higuain, MCF 27

___

Cautions
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 12
Eric Remedi, SJ 12
Gregore, MCF 11
Kyle Duncan, NYR 9
Fafa Picault, HOU 9
Valentin Castellanos, NYC 8
Damir Kreilach, RSL 8
Santiago Sosa, ATL 8
Victor Wanyama, MTL 8

14 players tied with 7

___

Cards
Y R TOTAL
Gregore, MCF 11 2 13
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 12 0 12
Eric Remedi, SJ 12 0 12
Rudy Camacho, MTL 7 2 9
Kyle Duncan, NYR 9 0 9
Fafa Picault, HOU 9 0 9
Victor Wanyama, MTL 8 1 9
Bryan Acosta, DAL 7 1 8
Valentin Castellanos, NYC 8 0 8
Judson, SJ 7 1 8
Damir Kreilach, RSL 8 0 8
Nathan, SJ 7 1 8
Santiago Sosa, ATL 8 0 8
Dru Yearwood, NYR 7 1 8

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Goals-Allowed Avg.
Stefan Frei, SEA 0.56
William Yarbrough, COL 0.92
Andre Blake, PHI 0.95
Tyler Miller, MIN 0.96
Joe Willis, NSH 0.96
Tim Melia, KC 1.00
Bill Hamid, DC 1.06
Brad Guzan, ATL 1.09
Carlos Miguel Coronel, NYR 1.11
Stefan Cleveland, SEA 1.13

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Shutouts
Joe Willis, NSH 11
William Yarbrough, COL 11
Tyler Miller, MIN 10
Andre Blake, PHI 9
Carlos Miguel Coronel, NYR 9
Brad Guzan, ATL 8
Tim Melia, KC 7
Maxime Crepeau, VAN 6
Bill Hamid, DC 6
Sean Johnson, NYC 6

___

Saves
Brad Stuver, ATX 114
JT Marcinkowski, SJ 105
Jonathan Bond, LA 94
Matt Turner, NE 81
William Yarbrough, COL 81
Carlos Miguel Coronel, NYR 76
Joe Willis, NSH 76
Maxime Crepeau, VAN 74BradGuzan,ATL 74
Bobby Shuttleworth, CHI 73

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Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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