LPGA ShopRite Classic Scores

Sunday At Seaview, Bay Course Galloway, N.J. Purse: $1.75 million Yardage: 6,190; Par: 71 Final Round Celine Boutier, $262,500 66-70-63_199…

Sunday At Seaview, Bay Course Galloway, N.J. Purse: $1.75 million Yardage: 6,190; Par: 71 Final Round

Celine Boutier, $262,500 66-70-63_199

Brooke M. Henderson, $123,183 66-70-64_200

Jin Young Ko, $123,183 66-65-69_200

Inbee Park, $123,183 66-65-69_200

Maria Fassi, $72,999 70-67-64_201

Patty Tavatanakit, $59,726 68-65-69_202

Paula Reto, $40,437 66-72-65_203

Jaye Marie Green, $40,437 68-69-66_203

Su Oh, $40,437 70-65-68_203

Jodi Ewart Shadoff, $40,437 65-70-68_203

Brittany Lincicome, $40,437 67-67-69_203

Xiyu Lin, $29,995 69-70-65_204

Anna Nordqvist, $29,995 69-69-66_204

Min Lee, $24,421 69-69-67_205

Caroline Masson, $24,421 67-71-67_205

Sei Young Kim, $24,421 72-65-68_205

Andrea Lee, $24,421 68-68-69_205

So Yeon Ryu, $24,421 65-70-70_205

Ariya Jutanugarn, $18,615 69-72-65_206

Dana Finkelstein, $18,615 69-72-65_206

Eun-Hee Ji, $18,615 70-70-66_206

Marina Alex, $18,615 69-71-66_206

Liz Nagel, $18,615 67-72-67_206

Yuka Saso, $18,615 67-70-69_206

Stacy Lewis, $18,615 70-66-70_206

Marissa Steen, $18,615 68-68-70_206

Mo Martin, $13,930 70-71-66_207

Wichanee Meechai, $13,930 71-69-67_207

Matilda Castren, $13,930 66-74-67_207

Bianca Pagdanganan, $13,930 69-70-68_207

Sarah Burnham, $13,930 73-65-69_207

Sung Hyun Park, $13,930 72-66-69_207

Madelene Sagstrom, $13,930 71-67-69_207

Brittany Altomare, $9,866 75-65-68_208

Katherine Kirk, $9,866 69-71-68_208

Ashleigh Buhai, $9,866 67-73-68_208

Danielle Kang, $9,866 71-68-69_208

Ally Ewing, $9,866 70-69-69_208

Gaby Lopez, $9,866 70-69-69_208

Jennifer Song, $9,866 69-70-69_208

Leona Maguire, $9,866 67-70-71_208

Cheyenne Knight, $9,866 67-69-72_208

Nanna Koerstz Madsen, $9,866 66-68-74_208

Dottie Ardina, $7,123 71-70-68_209

Chella Choi, $7,123 69-72-68_209

Sarah Kemp, $7,123 71-69-69_209

Mirim Lee, $7,123 71-69-69_209

Moriya Jutanugarn, $7,123 68-71-70_209

Perrine Delacour, $7,123 67-68-74_209

Alana Uriell, $5,663 72-69-69_210

Luna Sobron Galmes, $5,663 70-71-69_210

Haeji Kang, $5,663 69-72-69_210

Jeongeun Lee, $5,663 72-68-70_210

Lexi Thompson, $5,663 68-72-70_210

Esther Lee, $5,663 68-71-71_210

Annie Park, $5,663 71-67-72_210

Charley Hull, $4,500 70-71-70_211

Mina Harigae, $4,500 72-68-71_211

Georgia Hall, $4,500 72-68-71_211

Ryann O’Toole, $4,500 71-69-71_211

Muni He, $4,500 67-72-72_211

Tiffany Chan, $4,500 69-69-73_211

Hannah Green, $4,500 69-69-73_211

Ana Belac, $3,893 69-72-71_212

Sakura Yokomine, $3,893 70-70-72_212

Amy Olson, $3,893 66-74-72_212

Na Yeon Choi, $3,893 69-70-73_212

Lauren Stephenson, $3,893 67-71-74_212

A Lim Kim, $3,584 72-68-74_214

Jackie Stoelting, $3,584 72-67-75_214

Pajaree Anannarukarn, $3,473 69-72-74_215

Celine Herbin, $3,473 68-73-74_215

Hyo Joo Kim, $3,406 69-70_ WD

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.