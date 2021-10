European Tour Mallorca Golf Open Scores

Friday At Golf Santa Ponsa Balearic Islands, Spain Purse: $1.2 million Yardage: 7,156; Par: 70 Second Round Suspended (10 golfers…

Friday At Golf Santa Ponsa Balearic Islands, Spain Purse: $1.2 million Yardage: 7,156; Par: 70 Second Round Suspended (10 golfers DNF)

Alvaro Quiros, Spain 64-69_133

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 66-67_133

Jeff Winther, Denmark 62-71_133

Jorge Campillo, Spain 64-69_133

Laurie Canter, England 68-66_134

Matthias Schmid, Germany 64-70_134

Aaron Cockerill, Canada 66-68_134

Jean-Baptist Gonnet, France 67-67_134

Sebastian Soderberg, Sweden 66-68_134

Richard Mansell, England 70-64_134

Pep Angles, Spain 65-70_135

Jazz Janewattananond, Thailand 65-70_135

Jack Senior, England 68-67_135

Adrian Otaegui, Spain 67-68_135

Robin Roussel, France 68-67_135

Thomas Pieters, Belgium 68-68_136

Martin Kaymer, Germany 68-68_136

Jacobo Pastor, Spain 66-71_137

Adrien Saddier, France 66-71_137

Nacho Elvira, Spain 67-70_137

Andrew Johnston, England 66-71_137

Romain Langasque, France 67-70_137

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 66-71_137

Zander Lombard, South Africa 65-72_137

Matthieu Pavon, France 66-71_137

Victor Dubuisson, France 67-70_137

Gavin Green, Malaysia 68-69_137

Joel Sjoholm, Sweden 65-73_138

Nino Bertasio, Italy 65-73_138

Josh Geary, New Zealand 67-71_138

Damien Perrier, France 70-68_138

Alejandro Canizares, Spain 67-71_138

Lars Van Meijel, Netherlands 68-70_138

Clement Sordet, France 73-66_139

Eddie Pepperell, England 66-73_139

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 65-74_139

Thomas Aiken, South Africa 67-72_139

Joachim B. Hansen, Denmark 67-72_139

Matthew Jordan, England 69-70_139

Connor Syme, Scotland 66-73_139

Renato Paratore, Italy 68-71_139

Sean Crocker, United States 67-72_139

Scott Hend, Australia 71-68_139

John Catlin, United States 67-73_140

Sihwan Kim, United States 70-70_140

Lucas Bjerregaard, Denmark 67-73_140

Rikard Karlberg, Sweden 67-73_140

Joost Luiten, Netherlands 70-70_140

Soren Kjeldsen, Denmark 69-71_140

Zheng-kai Bai, China 66-75_141

David Howell, England 71-70_141

Joel Stalter, France 70-71_141

Matthew Southgate, England 70-71_141

Cormac Sharvin, Northern Ireland 71-70_141

Ondrej Lieser, Czech Republic 70-71_141

Ross McGowan, England 70-71_141

Dale Whitnell, England 68-73_141

Adri Arnaus, Spain 71-70_141

Oliver Farr, Wales 68-73_141

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-70_141

Jordan Wrisdale, England 68-73_141

Gaganjeet Bhullar, India 72-69_141

Pedro Figueiredo, Portugal 71-70_141

Missed Cut

Niall Kearney, Ireland 71-71_142

Kristoffer Reitan, Norway 70-72_142

Benjamin Hebert, France 69-73_142

Ashley Chesters, England 71-71_142

Bernd Ritthammer, Germany 64-78_142

Lee Slattery, England 71-71_142

Richie Ramsay, Scotland 69-73_142

Toby Tree, England 70-72_142

Robin Sciot-Siegrist, France 72-70_142

Oliver Fisher, England 69-73_142

Max Schmitt, Germany 69-74_143

Gregory Havret, France 72-71_143

Ricardo Santos, Portugal 72-71_143

James Morrison, England 70-73_143

Jordan Smith, England 71-72_143

Eduardo De La Riva, Spain 68-75_143

Darius Van Driel, Netherlands 72-71_143

Alexander Bjork, Sweden 71-72_143

Marcus Kinhult, Sweden 68-75_143

Paul Dunne, Ireland 67-76_143

Gregory Bourdy, France 69-75_144

Daniel Young, Scotland 71-73_144

Maverick Antcliff, Austria 72-72_144

Romain Wattel, France 72-73_145

Ryan Fox, New Zealand 70-75_145

Richard Mcevoy, England 75-70_145

Marcel Siem, Germany 70-76_146

Pablo Larrazabal, Spain 74-72_146

Emilio Cuartero Blanco, Spain 73-73_146

Dave Coupland, England 73-73_146

Jens Fahrbring, Sweden 74-73_147

Tyler Koivisto, United States 74-73_147

Wilco Nienaber, South Africa 71-76_147

Matt Ford, England 74-73_147

Ben Evans, England 70-78_148

Samuel Del Val, Spain 74-74_148

Lorenzo Gagli, Italy 70-79_149

Liam Johnston, Scotland 74-75_149

Toni Ferrer, Spain 73-77_150

a-Frank Kennedy, England 73-77_150

Philip Eriksson, Sweden 75-76_151

Benjamin Poke, Denmark 74-77_151

Gavin Moynihan, Ireland 77-75_152

Mario Galiano Aguilar, Spain 74-82_156

Haydn Porteous, South Africa 82-74_156

a-Victor Miron, Spain 77-80_157

Did Not Finish Round

Bryce Easton, South Africa

Niklas Lemke, Sweden

Ashun Wu, China

Jacques Kruyswijk, South Africa

Louis De Jager, South Africa

Rhys Enoch, Wales

Oliver Wilson, England

Garrick Porteous, England

Carlos Pigem, Spain

Mike Lorenzo-Vera, France

Retired

David Drysdale, Scotland

Leaderboard at time of suspension

SCORE THRU

Bryce Easton -11 17

Alvaro Quiros -7 18

Sebastian Rodriguez -7 18

Jeff winther -7 18

Jorge Campillo -7 18

