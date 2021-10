European Tour Acciona Open de Espana Par Scores

Sunday At Club de Campo Villa de Madrid Madrid, Spain Purse: $1.2 million Yardage: 7,112; Par: 71 a-amateur Final Round…

Sunday At Club de Campo Villa de Madrid Madrid, Spain Purse: $1.2 million Yardage: 7,112; Par: 71 a-amateur Final Round

Rafa Cabrera Bello, Spain 67-65-64-69_265 -19

Adri Arnaus, Spain 67-64-67-67_265 -19

Grant Forrest, Scotland 65-67-70-65_267 -17

Julien Guerrier, France 66-66-66-69_267 -17

Shubhankar Sharma, India 67-64-70-66_267 -17

Wil Besseling, Netherlands 64-65-72-67_268 -16

Wilco Nienaber, South Africa 71-65-68-64_268 -16

Jack Senior, England 67-67-65-69_268 -16

Richard Bland, England 69-68-64-68_269 -15

Renato Paratore, Italy 67-70-67-65_269 -15

Marc Warren, Scotland 66-67-69-67_269 -15

Lucas Bjerregaard, Denmark 66-68-68-68_270 -14

Victor Dubuisson, France 67-68-69-66_270 -14

Alexander Levy, France 72-64-65-69_270 -14

Bernd Wiesberger, Austria 70-67-67-66_270 -14

Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-66-70-65_270 -14

Mike Lorenzo-Vera, France 67-69-68-67_271 -13

Adrian Otaegui, Spain 68-70-65-68_271 -13

John Rahm, Spain 63-67-72-69_271 -13

Mikko Korhonen, Finland 69-66-69-68_272 -12

Pablo Larrazabal, Spain 67-66-70-69_272 -12

Adrian Meronk, Poland 69-68-67-68_272 -12

Jordan Smith, England 66-71-68-67_272 -12

George Coetzee, South Africa 69-69-66-69_273 -11

Jamie Donaldson, Wales 64-70-69-70_273 -11

Ryan Fox, New Zealand 65-71-67-70_273 -11

Joachim B. Hansen, Denmark 68-66-70-69_273 -11

Jazz Janewattananond, Thailand 67-67-70-69_273 -11

Andrew Johnston, England 70-68-67-68_273 -11

Matthew Jordan, England 68-65-69-71_273 -11

Ross McGowan, England 61-70-71-71_273 -11

John Murphy, Ireland 68-68-69-68_273 -11

Santiago Tarrio Ben, Spain 66-68-69-70_273 -11

David Drysdale, Scotland 64-70-68-72_274 -10

Jacobo Pastor, Spain 71-66-70-67_274 -10

a-David Puig, Spain 68-67-69-70_274 -10

Kalle Samooja, Finland 67-72-68-67_274 -10

Connor Syme, Scotland 67-69-73-65_274 -10

Jean-Baptist Gonnet, France 68-68-68-71_275 -9

Joakim Lagergren, Sweden 65-69-71-70_275 -9

Francesco Laporta, Italy 67-71-70-67_275 -9

Min Woo Lee, Australia 67-69-70-69_275 -9

Edoardo Molinari, Italy 67-70-67-71_275 -9

Alvaro Quiros, Spain 71-67-66-71_275 -9

Marcus Armitage, England 69-68-71-68_276 -8

Jorge Campillo, Spain 67-70-68-71_276 -8

Dave Coupland, England 68-69-71-68_276 -8

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 68-68-71-69_276 -8

Calum Hill, Scotland 70-68-69-69_276 -8

Scott Jamieson, Scotland 66-68-70-72_276 -8

David Law, Scotland 70-69-71-66_276 -8

Richie Ramsay, Scotland 69-69-72-69_277 -8

Luke Donald, England 69-70-69-69_277 -7

Soren Kjeldsen, Denmark 69-69-71-68_277 -7

Andy Sullivan, England 67-70-72-68_277 -7

Thomas Aiken, South Africa 69-68-71-70_278 -6

Steven Brown, England 68-68-72-70_278 -6

Lorenzo Gagli, Italy 70-69-69-70_278 -6

Niklas Lemke, Sweden 68-69-72-69_278 -6

Zander Lombard, South Africa 72-67-70-69_278 -6

Antoine Rozner, France 67-72-71-68_278 -6

Jason Scrivener, Australia 71-68-70-69_278 -6

Graeme Storm, England 71-67-69-71_278 -6

Justin Walters, South Africa 71-68-71-68_278 -6

Ashley Chesters, England 71-66-72-70_279 -5

Aaron Cockerill, Canada 66-69-73-71_279 -5

Robin Sciot-Siegrist, France 65-73-72-69_279 -5

Nino Bertasio, Italy 67-71-70-73_281 -3

Haotong Li, China 68-71-72-70_281 -3

Darius Van Driel, Netherlands 67-71-71-72_281 -3

Darren Fichardt, South Africa 70-66-75-71_282 -2

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 62-73-76-71_282 -2

David Horsey, England 66-70-75-71_282 -2

Maximilian Kieffer, Germany 71-68-72-71_282 -2

Oliver Farr, Wales 72-67-71-73_283 -1

