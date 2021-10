Dodge//SRT NHRA Nationals Qualifying

Friday At Las Vegas Motor Speedway Las Vegas, Nev. First-round Qualifying (Qualifying continues Saturday for Sunday’s final eliminations) Top Fuel…

Friday At Las Vegas Motor Speedway Las Vegas, Nev. First-round Qualifying

(Qualifying continues Saturday for Sunday’s final eliminations)

Top Fuel

1. Brittany Force, 3.693 seconds, 333.41 mph; 2. Clay Millican, 3.732, 328.70; 3. Mike Salinas, 3.766, 321.12; 4. Steve Torrence, 3.771, 325.92; 5. Alex Laughlin, 3.809, 318.54; 6. Leah Pruett, 3.843, 310.55; 7. Cameron Ferre, 3.851, 318.39; 8. Josh Hart, 3.862, 276.07; 9. Brandon Welch, 3.940, 260.26; 10. Shawn Langdon, 3.952, 255.15; 11. Billy Torrence, 4.055, 245.99; 12. Rob Passey, 4.510, 233.64; 13. Antron Brown, 5.336, 135.69; 14. Justin Ashley, 6.027, 103.17; 15. Troy Buff, 6.694, 87.16; 16. Doug Kalitta, 6.853, 97.05. Not Qualified: 17. Tripp Tatum, 10.224, 87.48.

Funny Car

1. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.896, 327.03; 2. John Force, Chevy Camaro, 3.902, 328.54; 3. J.R. Todd, Camry, 3.911, 329.02; 4. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.931, 322.34; 5. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.935, 329.34; 6. Tim Wilkerson, Mustang, 3.948, 324.67; 7. Ron Capps, Charger, 3.973, 304.60; 8. Tony Jurado, Mustang, 3.986, 318.17; 9. Chad Green, Mustang, 4.122, 256.60; 10. Paul Lee, Charger, 4.320, 219.76; 11. Jeff Diehl, Camry, 4.320, 216.03; 12. Chris Morel, Charger, 4.335, 248.43; 13. Steven Densham, Mustang, 4.338, 285.59; 14. Robert Hight, Camaro, 4.660, 174.12; 15. Jim Campbell, Charger, 7.204, 84.04; 16. Cruz Pedregon, Charger, 8.401, 87.07. Not Qualified:17. Terry Haddock, 9.833, 81.80; 18. Bobby Bode, 13.218, 42.58.

Pro Stock

1. Kyle Koretsky, Chevy Camaro, 6.667, 205.10; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.670, 205.32; 3. Dallas Glenn, Camaro, 6.687, 203.40; 4. Chris McGaha, Camaro, 6.693, 205.38; 5. Mason McGaha, Camaro, 6.694, 205.32; 6. Erica Enders, Camaro, 6.696, 203.77; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.699, 205.51; 8. Deric Kramer, Camaro, 6.701, 204.88; 9. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.715, 203.22; 10. Bo Butner, Camaro, 6.743, 202.64; 11. Marty Robertson, Ford Mustang, 6.748, 203.34; 12. Richie Stevens, Camaro, 6.772, 203.52; 13. Aaron Stanfield, Camaro, 6.798, 177.42; 14. Cristian Cuadra, Mustang, 6.818, 176.93; 15. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.826, 176.63; 16. John Callahan, Dart, 6.874, 200.20. Not Qualified: 17. Kenny Delco, 11.890, 73.13.

Pro Stock Motorcycle

1. Steve Johnson, Suzuki, 6.848, 196.24; 2. Matt Smith, EBR, 6.869, 197.83; 3. Angelle Sampey, Suzuki, 6.869, 195.19; 4. Jerry Savoie, Suzuki, 6.900, 193.43; 5. Eddie Krawiec, Buell, 6.933, 195.14; 6. Scotty Pollacheck, EBR, 6.990, 194.80; 7. Chris Bostick, Suzuki, 7.017, 189.18; 8. Ryan Oehler, EBR, 7.063, 191.38; 9. Kelly Clontz, Suzuki, 7.086, 188.15; 10. Freddie Camarena, Suzuki, 7.092, 190.62; 11. Joey Gladstone, Suzuki, 7.098, 193.40; 12. Charles Poskey, Suzuki, 7.530, 182.38; 13. Andrew Hines, Buell, 7.879, 124.32; 14. Karen Stoffer, Suzuki, 11.228, 72.42; 15. Angie Smith, EBR, 15.383, 49.15.

