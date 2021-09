PGA Tour Fortinet Championship Scores

Saturday At Silverado Resort and Spa North Napa, Calif. Purse: $7 million Yardage: 7,123; Par: 72 Third Round Jim Knous…

Jim Knous 70-67-65_202

Maverick McNealy 68-64-70_202

Max Homa 67-72-65_204

Scott Stallings 67-70-67_204

Mito Pereira 67-67-70_204

Troy Merritt 67-68-69_204

Beau Hossler 70-64-70_204

Talor Gooch 69-70-66_205

Webb Simpson 70-71-65_206

Phil Mickelson 70-69-67_206

C.T. Pan 71-68-67_206

Patton Kizzire 69-70-67_206

Dawie van der Walt 68-70-68_206

Si Woo Kim 68-70-68_206

Scott Piercy 69-69-68_206

Tom Hoge 71-66-69_206

Harold Varner III 68-68-70_206

Will Zalatoris 68-67-71_206

Andrew Putnam 72-69-66_207

Charley Hoffman 69-71-67_207

Aaron Baddeley 71-68-68_207

Austin Cook 68-71-68_207

John Augenstein 68-69-70_207

Nate Lashley 67-70-70_207

David Lipsky 73-64-70_207

Marc Leishman 69-71-68_208

Kevin Tway 70-69-69_208

Sahith Theegala 69-70-69_208

Patrick Rodgers 68-70-70_208

Matt Kuchar 70-66-72_208

Bronson Burgoon 68-67-73_208

Nick Hardy 69-72-68_209

Justin Suh 70-71-68_209

Wyndham Clark 68-71-70_209

Jason Dufner 67-72-70_209

Cameron Tringale 66-72-71_209

Mark Hubbard 70-68-71_209

Hideki Matsuyama 69-69-71_209

Nick Watney 71-70-69_210

Dylan Wu 70-70-70_210

Chez Reavie 65-75-70_210

Taylor Pendrith 71-68-71_210

Peter Malnati 71-66-73_210

Sung Kang 70-71-70_211

Brendon Todd 71-70-70_211

Jim Herman 70-71-70_211

Adam Svensson 70-70-71_211

Joseph Bramlett 70-70-71_211

Greyson Sigg 68-72-71_211

Russell Knox 69-67-75_211

Paul Barjon 70-71-71_212

Lanto Griffin 73-68-71_212

Sean O’Hair 69-72-71_212

Ryan Armour 72-68-72_212

Cameron Percy 71-69-72_212

Austin Smotherman 70-69-73_212

Luke List 71-70-72_213

Michael Thompson 72-69-72_213

Adam Schenk 68-73-72_213

Brendan Steele 70-71-72_213

Scott Gutschewski 69-70-74_213

Quade Cummins 72-69-73_214

David Skinns 70-71-74_215

Michael Gligic 71-70-74_215

Matthew NeSmith 73-68-74_215

Nick Taylor 70-71-74_215

Peter Uihlein 68-73-75_216

Vaughn Taylor 70-71-75_216

Chase Seiffert 73-67-76_216

Sam Ryder 69-71-78_218

