PGA Tour Fortinet Championship Par Scores

Sunday At Silverado Resort and Spa North Napa, Calif. Purse: $7 million Yardage: 7,123; Par: 72 Individual FedExCup Points in Parentheses Final Round

Max Homa (500), $1,260,000 67-72-65-65_269 -19

Maverick McNealy (300), $763,000 68-64-70-68_270 -18

Mito Pereira (190), $483,000 67-67-70-68_272 -16

Marc Leishman (123), $315,000 69-71-68-65_273 -15

Talor Gooch (123), $315,000 69-70-66-68_273 -15

Hideki Matsuyama (86), $220,850 69-69-71-66_275 -13

Patrick Rodgers (86), $220,850 68-70-70-67_275 -13

John Augenstein (0), $220,850 68-69-70-68_275 -13

C.T. Pan (86), $220,850 71-68-67-69_275 -13

Scott Stallings (86), $220,850 67-70-67-71_275 -13

Austin Cook (61), $150,150 68-71-68-69_276 -12

Will Zalatoris (61), $150,150 68-67-71-70_276 -12

Scott Piercy (61), $150,150 69-69-68-70_276 -12

Si Woo Kim (61), $150,150 68-70-68-70_276 -12

Jim Knous (61), $150,150 70-67-65-74_276 -12

Mark Hubbard (48), $103,250 70-68-71-68_277 -11

Bronson Burgoon (48), $103,250 68-67-73-69_277 -11

Nate Lashley (48), $103,250 67-70-70-70_277 -11

Harold Varner III (48), $103,250 68-68-70-71_277 -11

Beau Hossler (48), $103,250 70-64-70-73_277 -11

Troy Merritt (48), $103,250 67-68-69-73_277 -11

Brendon Todd (37), $65,333 71-70-70-67_278 -10

Peter Malnati (37), $65,333 71-66-73-68_278 -10

Cameron Tringale (37), $65,333 66-72-71-69_278 -10

David Lipsky (37), $65,333 73-64-70-71_278 -10

Charley Hoffman (37), $65,333 69-71-67-71_278 -10

Dawie van der Walt (37), $65,333 68-70-68-72_278 -10

Chez Reavie (30), $51,100 65-75-70-69_279 -9

Patton Kizzire (30), $51,100 69-70-67-73_279 -9

Greyson Sigg (24), $42,875 68-72-71-69_280 -8

Nick Watney (24), $42,875 71-70-69-70_280 -8

Wyndham Clark (24), $42,875 68-71-70-71_280 -8

Kevin Tway (24), $42,875 70-69-69-72_280 -8

Andrew Putnam (24), $42,875 72-69-66-73_280 -8

Webb Simpson (24), $42,875 70-71-65-74_280 -8

Taylor Pendrith (18), $32,608 71-68-71-71_281 -7

Nick Hardy (18), $32,608 69-72-68-72_281 -7

Matt Kuchar (18), $32,608 70-66-72-73_281 -7

Aaron Baddeley (18), $32,608 71-68-68-74_281 -7

Tom Hoge (18), $32,608 71-66-69-75_281 -7

Phil Mickelson (18), $32,608 70-69-67-75_281 -7

Brendan Steele (12), $24,850 70-71-72-69_282 -6

Paul Barjon (12), $24,850 70-71-71-70_282 -6

Joseph Bramlett (12), $24,850 70-70-71-71_282 -6

Jim Herman (12), $24,850 70-71-70-71_282 -6

Jason Dufner (12), $24,850 67-72-70-73_282 -6

Peter Uihlein (9), $19,180 68-73-75-67_283 -5

Sung Kang (9), $19,180 70-71-70-72_283 -5

Dylan Wu (9), $19,180 70-70-70-73_283 -5

Sahith Theegala (9), $19,180 69-70-69-75_283 -5

Chase Seiffert (7), $16,730 73-67-76-68_284 -4

Matthew NeSmith (7), $16,730 73-68-74-69_284 -4

Scott Gutschewski (7), $16,730 69-70-74-71_284 -4

Adam Schenk (7), $16,730 68-73-72-71_284 -4

Luke List (7), $16,730 71-70-72-71_284 -4

Ryan Armour (7), $16,730 72-68-72-72_284 -4

Adam Svensson (7), $16,730 70-70-71-73_284 -4

Sam Ryder (5), $15,680 69-71-78-67_285 -3

Vaughn Taylor (5), $15,680 70-71-75-69_285 -3

Quade Cummins (0), $15,680 72-69-73-71_285 -3

Sean O’Hair (5), $15,680 69-72-71-73_285 -3

Russell Knox (5), $15,680 69-67-75-74_285 -3

Justin Suh (0), $15,680 70-71-68-76_285 -3

Nick Taylor (4), $15,120 70-71-74-71_286 -2

Cameron Percy (4), $15,120 71-69-72-74_286 -2

Michael Gligic (4), $14,770 71-70-74-72_287 -1

Austin Smotherman (4), $14,770 70-69-73-75_287 -1

Lanto Griffin (4), $14,770 73-68-71-75_287 -1

David Skinns (3), $14,420 70-71-74-73_288 E

Michael Thompson (3), $14,420 72-69-72-75_288 E

