PGA Tour Champions Sanford International Par Scores

Sunday At Minnehaha Country Club Sioux Falls, S.D. Yardage: 6,729; Par: 70 Purse: $1.8 Million Final Round Darren Clarke won in playoff

Darren Clarke, $270,000 63-70-65_198 -12

Steve Flesch, $144,000 67-65-66_198 -12

K.J. Choi, $144,000 63-66-69_198 -12

Miguel Angel Jiménez, $96,300 66-68-66_200 -10

Rod Pampling, $96,300 64-67-69_200 -10

Steve Stricker, $72,000 67-67-67_201 -9

John Senden, $54,900 67-70-65_202 -8

Steven Alker, $54,900 65-70-67_202 -8

Retief Goosen, $54,900 65-68-69_202 -8

Alex Cejka, $54,900 67-64-71_202 -8

David McKenzie, $41,400 68-65-70_203 -7

Mario Tiziani, $41,400 65-67-71_203 -7

Brandt Jobe, $34,200 64-71-69_204 -6

Matt Gogel, $34,200 64-70-70_204 -6

Jim Furyk, $34,200 66-68-70_204 -6

Scott Parel, $27,036 68-69-68_205 -5

Tim Petrovic, $27,036 70-70-65_205 -5

Paul Broadhurst, $27,036 69-67-69_205 -5

Davis Love III, $27,036 69-66-70_205 -5

Billy Andrade, $27,036 67-67-71_205 -5

Jerry Kelly, $19,470 66-72-68_206 -4

Colin Montgomerie, $19,470 70-67-69_206 -4

Brett Quigley, $19,470 68-68-70_206 -4

Rocco Mediate, $19,470 67-69-70_206 -4

Woody Austin, $19,470 68-67-71_206 -4

Paul Stankowski, $19,470 68-63-75_206 -4

Bernhard Langer, $14,610 70-68-69_207 -3

Paul Goydos, $14,610 67-72-68_207 -3

Cameron Beckman, $14,610 66-70-71_207 -3

Vijay Singh, $14,610 72-68-67_207 -3

Willie Wood, $14,610 69-66-72_207 -3

Tom Byrum, $14,610 66-67-74_207 -3

Billy Mayfair, $11,880 69-70-69_208 -2

Marco Dawson, $11,880 68-70-70_208 -2

Ernie Els, $11,880 66-68-74_208 -2

Lee Janzen, $9,383 69-70-70_209 -1

Scott Dunlap, $9,383 69-70-70_209 -1

Gene Sauers, $9,383 73-66-70_209 -1

Wes Short, Jr., $9,383 69-68-72_209 -1

José María Olazábal, $9,383 67-69-73_209 -1

Kirk Triplett, $9,383 72-68-69_209 -1

Steve Pate, $9,383 69-72-68_209 -1

Robert Karlsson, $9,383 64-70-75_209 -1

Stephen Leaney, $7,020 69-70-71_210 E

Tom Lehman, $7,020 69-71-70_210 E

David Toms, $7,020 68-72-70_210 E

Dicky Pride, $7,020 69-68-73_210 E

Bob Estes, $7,020 70-70-70_210 E

Jeff Maggert, $5,070 69-70-72_211 +1

Ken Duke, $5,070 66-73-72_211 +1

Shane Bertsch, $5,070 67-70-74_211 +1

Rich Beem, $5,070 67-73-71_211 +1

Mark Hensby, $5,070 65-71-75_211 +1

Fred Couples, $5,070 67-68-76_211 +1

Thongchai Jaidee, $3,780 68-68-76_212 +2

Ken Tanigawa, $3,780 68-73-71_212 +2

Olin Browne, $3,780 71-70-71_212 +2

Jay Haas, $3,780 73-70-69_212 +2

Shaun Micheel, $3,780 74-70-68_212 +2

Tom Pernice Jr., $2,970 70-70-73_213 +3

Glen Day, $2,970 70-71-72_213 +3

Jesper Parnevik, $2,970 71-71-71_213 +3

Stephen Ames, $2,970 75-67-71_213 +3

John Daly, $2,520 68-71-75_214 +4

Michael Allen, $1,994 67-71-77_215 +5

Chris DiMarco, $1,994 66-75-74_215 +5

Tim Herron, $1,994 72-69-74_215 +5

Duffy Waldorf, $1,994 72-72-71_215 +5

Robert Allenby, $1,994 72-73-70_215 +5

Joey Sindelar, $1,584 70-74-72_216 +6

Corey Pavin, $1,422 70-71-76_217 +7

David Frost, $1,422 71-73-73_217 +7

Kent Jones, $1,260 68-73-77_218 +8

Tom Gillis, $1,152 74-71-74_219 +9

Stephen Dodd, $1,152 76-70-73_219 +9

Jerry Pate, $1,008 70-75-76_221 +11

Brad Bryant, $1,008 74-73-74_221 +11

Larry Mize, $900 73-73-79_225 +15

Jay Jurecic, $801 73-78-77_228 +18

Mark Calcavecchia, $801 76-75-77_228 +18

