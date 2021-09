NHRA Midwest Nationals Qualifying

Friday At World Wide Technology Raceway Madison, Ill. First-round Qualifying Qualifying will continue Saturday for Sunday’s final eliminations Top Fuel…

Friday At World Wide Technology Raceway Madison, Ill. First-round Qualifying Qualifying will continue Saturday for Sunday’s final eliminations Top Fuel

1. Mike Salinas, 3.652 seconds, 327.74 mph; 2. Steve Torrence, 3.702, 328.30; 3. Billy Torrence, 3.717, 330.96; 4. Tripp Tatum, 3.745, 323.81; 5. Doug Kalitta, 3.747, 325.14; 6. Josh Hart, 3.761, 323.19; 7. Antron Brown, 3.765, 323.97; 8. Justin Ashley, 3.770, 327.03; 9. Scott Palmer, 3.772, 317.57; 10. Spencer Massey, 3.793, 322.65; 11. T.J. Zizzo, 3.798, 325.53; 12. Kyle Wurtzel, 3.809, 316.82; 13. Lex Joon, 3.953, 240.12; 14. Joey Haas, 3.966, 298.27; 15. Buddy Hull, 5.086, 147.86; 16. Brittany Force, 5.620, 116.81. Not Qualified: 17. Leah Pruett, 6.680, 104.23; 18. Clay Millican, 6.747, 92.81; 19. Keith Murt, 6.857, 139.75; 20. Shawn Langdon, 11.560, 73.67.

Funny Car

1. Ron Capps, Dodge Charger, 3.888, 332.59; 2. Matt Hagan, Charger, 3.889, 332.75; 3. Bobby Bode, Ford Mustang, 3.891, 322.04; 4. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.902, 326.87; 5. Tim Wilkerson, Mustang, 3.905, 322.11; 6. Bob Tasca III, Mustang, 3.907, 329.91; 7. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.915, 330.72; 8. Blake Alexander, Mustang, 3.926, 324.36; 9. Dale Creasy Jr., Charger, 4.094, 305.77; 10. Cruz Pedregon, Charger, 4.129, 234.33; 11. Jim Campbell, Charger, 4.177, 259.51; 12. Terry Haddock, Mustang, 4.242, 290.51; 13. Alexis DeJoria, Camry, 4.291, 212.26; 14. John Force, Camaro, 5.816, 125.75; 15. Chris King, Camry, 7.334, 98.49.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.536, 209.65; 2. Kyle Koretsky, Camaro, 6.538, 210.28; 3. Erica Enders, Camaro, 6.545, 209.49; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.546, 208.39; 5. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.549, 209.20; 6. Chris McGaha, Camaro, 6.552, 209.43; 7. Rodger Brogdon, Camaro, 6.564, 210.08; 8. Dallas Glenn, Camaro, 6.564, 208.81; 9. Matt Hartford, Camaro, 6.569, 207.82; 10. Kenny Delco, Camaro, 6.574, 209.52; 11. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.595, 208.59; 12. Deric Kramer, Camaro, 6.603, 208.10; 13. Fernando Cuadra, Mustang, 6.620, 208.91; 14. Bo Butner, Camaro, 6.629, 209.10; 15. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.635, 208.52; 16. Marty Robertson, Mustang, 6.637, 208.46. Not Qualified: 17. Robert River, 7.184, 148.27; 18. Fernando Cuadra Jr., 7.444, 143.35; 19. Mason McGaha, 27.444, 26.48.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.