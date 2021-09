NHRA Lucas Oil Nationals Qualifying

Friday At Lucas Oil Raceway Brownsburg, Ind. First Round Top Fuel 1. Brittany Force, 3.684 seconds, 334.57 mph; 2. Steve…

Friday At Lucas Oil Raceway Brownsburg, Ind. First Round Top Fuel

1. Brittany Force, 3.684 seconds, 334.57 mph; 2. Steve Torrence, 3.688, 329.50; 3. Doug Kalitta, 3.751, 317.05; 4. Josh Hart, 3.755, 325.22; 5. Leah Pruett, 3.755, 322.88; 6. Billy Torrence, 3.756, 324.75; 7. Greg Carrillo, 3.769, 320.20; 8. Alex Laughlin, 3.771, 317.19; 9. Justin Ashley, 3.796, 324.05; 10. Kyle Wurtzel, 3.849, 311.77; 11. Tripp Tatum, 3.870, 282.36; 12. Joe Morrison, 4.107, 294.88; 13. Buddy Hull, 4.162, 257.63; 14. Krista Baldwin, 4.193, 215.17; 15. Antron Brown, 4.305, 192.14; 16. Shawn Langdon, 4.553, 188.86. Not Qualified: 17. Mike Salinas, 4.908, 142.40; 18. Lex Joon, 5.166, 136.70; 19. Clay Millican, 5.555, 117.09.

Funny Car

1. John Force, Chevy Camaro, 3.877, 330.72; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.889, 332.67; 3. Robert Hight, Camaro, 3.889, 329.67; 4. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.896, 323.66; 5. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.905, 326.63; 6. Ron Capps, Charger, 3.907, 326.08; 7. Alexis DeJoria, Camry, 3.915, 321.88; 8. Tim Wilkerson, Mustang, 3.949, 324.28; 9. Bobby Bode, Mustang, 3.952, 259.06; 10. Blake Alexander, Mustang, 3.970, 318.69; 11. Justin Schriefer, Charger, 4.097, 302.55; 12. Jim Campbell, Charger, 4.176, 240.47; 13. Terry Haddock, Mustang, 5.194, 152.78; 14. Dale Creasy Jr., Charger, 6.609, 105.81; 15. Paul Lee, Charger, 7.240, 93.23; 16. Dave Richards, Mustang, broke. Not Qualified: 17. Chad Green, broke.

Pro Stock

1. Kyle Koretsky, Chevy Camaro, 6.572, 208.07; 2. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.584, 206.57; 3. Erica Enders, Camaro, 6.588, 206.29; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.592, 208.49; 5. Kenny Delco, Camaro, 6.598, 208.55; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.606, 207.50; 7. Greg Anderson, Camaro, 6.607, 207.24; 8. Chris McGaha, Camaro, 6.629, 207.30; 9. Rodger Brogdon, Camaro, 6.631, 205.88; 10. Deric Kramer, Camaro, 6.632, 207.37; 11. Aaron Stanfield, Camaro, 6.635, 205.72; 12. Mason McGaha, Camaro, 6.639, 207.53; 13. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.644, 205.69; 14. Bruno Massel, Camaro, 6.682, 206.07; 15. Cristian Cuadra, Mustang, 6.696, 204.82; 16. Larry Morgan, Camaro, 6.791, 203.77. Not Qualified: 17. Bob Benza, 13.494, 62.64; 18. Fernando Cuadra, 16.943, 77.59.

Pro Stock Motorcycle

1. Eddie Krawiec, Buell, 6.826, 199.40; 2. Steve Johnson, Suzuki, 6.860, 196.56; 3. Scotty Pollacheck, EBR, 6.866, 197.74; 4. Hector Arana Jr, EBR, 6.871, 196.64; 5. Angie Smith, EBR, 6.886, 197.16; 6. Matt Smith, EBR, 6.892, 200.17; 7. Angelle Sampey, Suzuki, 6.924, 187.94; 8. Karen Stoffer, Suzuki, 6.954, 190.48; 9. Michael Phillips, Suzuki, 6.970, 191.97; 10. Cory Reed, Suzuki, 6.998, 187.83; 11. Ryan Oehler, EBR, 7.003, 191.76; 12. Joey Gladstone, Suzuki, 7.012, 192.36; 13. Jianna Salinas, Suzuki, 7.057, 191.02; 14. Ron Tornow, Victory, 7.087, 189.10; 15. Marc Ingwersen, Buell, 7.116, 186.33; 16. Andrew Hines, Buell, 7.138, 198.03. Not Qualified: 17. Kelly Clontz, 7.146, 184.98; 18. Jim Underdahl, 7.160, 190.43; 19. Chris Bostick, 7.160, 185.84; 20. Charles Poskey, 7.162, 186.87; 21. David Barron, broke.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.