European Tour Dutch Open Scores

Sunday At Bernardus Golf Course Cromvoirt, Netherlands Purse: $1.2 million Yardage: 7,425; Par: 72 Final Round

Kristoffer Broberg, Sweden 68-64-61-72_265

Matthias Schmid, Germany 68-69-65-66_268

Alejandro Canizares, Spain 68-67-67-68_270

Thomas Detry, Belgium 67-66-70-70_273

Darius Van Driel, Netherlands 72-66-66-69_273

Richard Mansell, England 71-64-67-72_274

Ricardo Santos, Portugal 67-71-68-68_274

Johannes Veerman, United States 70-67-68-69_274

Justin Harding, South Africa 68-68-73-66_275

Jazz Janewattananond, Thailand 71-68-67-69_275

Thomas Pieters, Belgium 69-71-68-67_275

Branden Grace, South Africa 72-68-69-69_276

Marcus Helligkilde, Denmark 67-66-68-75_276

Niall Kearney, Ireland 65-69-71-71_276

Ryan Fox, New Zealand 72-68-69-68_277

Maximilian Kieffer, Germany 66-68-72-71_277

Adrien Saddier, France 70-68-68-71_277

Marcel Siem, Germany 68-69-71-69_277

Aaron Cockerill, Canada 67-71-69-71_278

David Horsey, England 68-70-70-70_278

Ondrej Lieser, Czech Republic 68-67-72-71_278

Joachim B. Hansen, Denmark 71-68-70-70_279

Romain Langasque, France 69-69-68-73_279

Graeme McDowell, Northern Ireland 71-66-70-71_279

Wilco Nienaber, South Africa 68-72-69-70_279

Ajeetesh Sandhu, India 69-69-69-72_279

Maverick Antcliff, Austria 73-67-71-69_280

David Drysdale, Scotland 72-65-73-70_280

Sven Maurits, Netherlands 68-69-73-70_280

Robin Roussel, France 70-70-68-72_280

Shubhankar Sharma, India 70-66-74-70_280

Peter Hanson, Sweden 70-69-68-74_281

Jack Senior, England 73-67-69-72_281

Clement Sordet, France 70-71-71-69_281

Brandon Stone, South Africa 68-73-72-68_281

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-71-69-71_281

Chris Wood, England 69-69-74-69_281

Philip Bootsma, Netherlands 69-70-71-72_282

Rowin Caron, Netherlands 71-69-71-71_282

Emilio Cuartero Blanco, Spain 73-68-71-70_282

Bryce Easton, South Africa 75-67-67-73_282

Julien Guerrier, France 71-67-73-71_282

David Law, Scotland 72-69-68-73_282

Robin Sciot-Siegrist, France 72-69-70-71_282

Lee Slattery, England 71-71-71-69_282

Euan Walker, Scotland 67-72-75-68_282

Steven Brown, England 70-71-71-71_283

Anton Karlsson, Sweden 69-72-69-73_283

Benjamin Poke, Denmark 72-66-71-74_283

George Coetzee, South Africa 69-72-71-72_284

Louis De Jager, South Africa 69-70-69-76_284

Ben Evans, England 67-74-69-74_284

Berry Henson, United States 69-70-71-74_284

Rory Sabbatini, Slovakia 70-70-69-75_284

Martin Simonsen, Denmark 66-70-79-69_284

Ben Stow, England 71-67-72-74_284

a-Mike Toorop, Netherlands 70-70-72-72_284

Jean-Baptist Gonnet, France 69-70-73-73_285

Ricardo Gouveia, Portugal 70-71-73-71_285

Max Schmitt, Germany 69-73-70-73_285

Lars Van Meijel, Netherlands 73-68-74-70_285

Oliver Farr, Wales 71-71-71-73_286

Santiago Tarrio Ben, Spain 67-73-74-72_286

Jens Fahrbring, Sweden 70-72-73-72_287

Angus Flanagan, England 71-71-68-77_287

Chase Hanna, United States 70-72-70-75_287

Sam Horsfield, England 67-71-75-74_287

Cormac Sharvin, Northern Ireland 73-69-72-73_287

Rhys Enoch, Wales 67-73-76-72_288

Daan Huizing, Netherlands 71-68-71-78_288

Rikard Karlberg, Sweden 72-70-71-75_288

Jordan Wrisdale, England 70-70-72-76_288

James Sugrue, Ireland 74-67-76-72_289

a-Nordin Van Tilburg, Netherlands 71-70-73-76_290

Matt Ford, England 70-72-75-74_291

Koen Kouwenaar, Netherlands 73-69-77-78_297

S.S.P. Chawrasia, India 75-67-72-75_299

