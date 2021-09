At San Salvador, El Salvador

United States 0 0—0 El Salvador 0 0—0 First half_None. Second half_None. Yellow cards_Monterrosa, ES, 41st; McKenzie, US, 67th; Yedlin,…

United States 0 0—0 El Salvador 0 0—0

First half_None.

Second half_None.

Yellow cards_Monterrosa, ES, 41st; McKenzie, US, 67th; Yedlin, US, 68th. Red cards_none.

Referee_Juan Calderón, Costa Rica. Linesmen_William Arrieta, Costa Rica; Carlos Fernández, Costa Rica.

A_29,000.

Lineups

United States_Matt Turner; Deandre Yedlin (Sebastian Lletget, 79th), Miles Robinson, Tim Ream, Sergiño Dest (Antonee Robinson, 64th); Tyler Adams, Weston McKennie, Brenden Aaronson (Cristian Roldan, 78th); Gio Reyna, Josh Sargent (Jordan Pefok, 64th), Konrad de la Fuente (Kellyn Acosta, 65th)

El Salvador_Mario Mario González; Bryan Tamacas, Eriq Zavaleta, Ronald Rodríguez, Alexander Larin (Denis Pineda, 74th); Darwin Cerén (Melvin Cartagena, 59th), Narciso Orellana, Alex Roldan; Marvin Monterroza (Enrico Dueñas, 59th); Joaquín Rivas (Walmer Martinez, 81th), Jairo Henríquez (Joshua Pérez, 74th)

