US Senior Women’s Open Par Scores

Sunday At Brooklawn Country Club Fairfield, Conn. Purse: $1 million Yardage: 5,959; Par: 72 (a)amateur Final Round

Annika Sorenstam, $180,000 67-69-72-68_276 -12

Liselotte Neumann, $108,000 70-69-71-74_284 -4

Laura Davies, $68,977 71-75-68-71_285 -3

Yuko Saito, $43,970 70-70-74-72_286 -2

Catriona Matthew, $43,970 71-70-71-74_286 -2

Kris Tschetter, $35,338 69-72-75-73_289 +1

Christa Johnson, $28,876 74-71-75-70_290 +2

Kimberly Williams, $28,876 72-72-74-72_290 +2

Helen Alfredsson, $28,876 74-72-72-72_290 +2

Karen Weiss, $20,173 77-70-76-68_291 +3

Tammie Green, $20,173 74-75-72-70_291 +3

Suzy Green-Roebuck, $20,173 71-74-75-71_291 +3

Juli Inkster, $20,173 73-74-72-72_291 +3

Dana Ebster, $20,173 67-74-76-74_291 +3

Trish Johnson, $16,003 76-72-72-72_292 +4

Rosie Jones, $16,003 71-70-76-75_292 +4

Michele Redman, $13,748 74-76-73-70_293 +5

Cheryl Anderson, $13,748 74-76-71-72_293 +5

Barbara Moxness, $13,748 72-76-72-73_293 +5

Martha Leach (a), $0 74-76-71-73_294 +6

Ellen Port (a), $0 71-69-77-77_294 +6

Michelle McGann, $12,047 73-72-72-77_294 +6 T23,Nicole Jeray, $10,981 71-76-75-73_295 +7

Jamie Fischer, $10,981 73-76-73-73_295 +7

Maggie Will, $9,938 77-72-76-71_296 +8

Sue Ginter, $8,778 73-75-76-73_297 +9

Jacqueline Gallagher-Smith, $8,778 76-73-73-75_297 +9

Lisa DePaulo, $8,778 76-74-71-76_297 +9

Lara Tennant (a), $0 76-76-72-75_299 +11

Nanci Bowen, $7,778 75-74-75-75_299 +11

Cindy Schreyer, $7,778 73-78-71-77_299 +11

Elaine Crosby, $6,880 77-74-78-71_300 +12

Laurie Rinker, $6,880 75-77-76-72_300 +12

Carolyn Hill, $6,880 73-79-76-72_300 +12

Becky Iverson, $6,880 76-71-75-78_300 +12

Dina Ammaccapane, $5,887 77-73-79-72_301 +13

Danielle Ammaccapane, $5,887 76-75-77-73_301 +13

Lynne Cowan (a), $0 74-77-76-74_301 +13

Corey Weworski (a), $0 75-77-73-76_301 +13

Lisa Grimes, $5,887 75-75-74-77_301 +13

Cathy Johnston-Forbes, $5,050 77-74-77-74_302 +14

Julie Piers, $5,050 75-76-76-75_302 +14

Kasumi Fujii, $5,050 75-74-78-75_302 +14

Hollis Stacy, $5,050 75-75-76-76_302 +14

Sherry Andonian, $5,050 74-74-78-76_302 +14

Laura Coble (a), $0 74-73-77-79_303 +15

Tonya Gill Danckaert, $4,472 75-75-78-76_304 +16

Sue Wooster (a), $0 74-78-74-78_304 +16

Laura Shanahan Rowe, $4,184 78-73-78-77_306 +18

Jennifer Cully, $4,184 77-74-75-80_306 +18

Kristi Albers, $3,894 76-75-79-78_308 +20

