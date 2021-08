Tuesday’s Olympic Medalists

ATHLETICS Men’s 400m Hurdles GOLD_Karsten Warholm, Norway SILVER_Rai Benjamin, United States BRONZE_Alison dos Santos, Brazil Women’s Long Jump GOLD_Malaika Mihambo,…

ATHLETICS

Men’s 400m Hurdles

GOLD_Karsten Warholm, Norway

SILVER_Rai Benjamin, United States

BRONZE_Alison dos Santos, Brazil

Women’s Long Jump

GOLD_Malaika Mihambo, Germany

SILVER_Brittney Reese, United States

BRONZE_Ese Brume, Nigeria

CANOE SPRINT

Men’s Canoe Double 1000m

GOLD_Cuba (Serguey Torres Madrigal, Fernando Dayan Jorge Enriquez)

SILVER_China (Hao Liu, Pengfei Zheng)

BRONZE_Germany (Sebastian Brendel, Tim Hecker)

Women’s Kayak Single 200m

GOLD_Lisa Carrington, New Zealand

SILVER_Teresa Portela, Spain

BRONZE_Emma Aastrand Jorgensen, Denmark

