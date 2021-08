Sweden 39, South Korea 30 Sweden 21 18 — 39 South Korea 13 17 — 30 Sweden_L. Blohm 6, J.…

Sweden 39, South Korea 30

Sweden 21 18 — 39 South Korea 13 17 — 30

Sweden_L. Blohm 6, J. Roberts 6, C. Stromberg 6, J. Carlson 4, E. Hansson 4, M. Lundstrom 4, J. Westberg 3, N. Hagman 2, A. Lagerquist 1, E. Lindqvist 1, M. Petren 1, K. Thorleifsdottir 1.

South Korea_Kang K. 8, Kim J. 7, Jung Y. 5, Lee M. 4, Jo H. 3, Choi S. 1, Ryu E. 1, Sim H. 1.

Red Cards_None.

Referees_Viktoriia Alpaidze, Russia. Tatiana Berezkina, Russia. Heidy Elsaied, Egypt. Yasmina Elsaied, Egypt. Dragan Nachevski, Macedonia. Felix Ratz, Switzerland. Gerhard Reisinger, Austria.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.