Spain 8, Croatia 4

Spain 2 1 4 1 — 8 Croatia 1 0 2 1 — 4

First Quarter_1, Spain, A. Granados Ortega, 7:30 (PS). 2, Spain, M. Famera, 6:14 (PP). 3, Croatia, L. Bukic, 0:56 (PP).

Second Quarter_4, Spain, B. Sanahuja, 3:46 (PP).

Third Quarter_5, Croatia, M. Macan, 7:03 (PP). 6, Spain, A. Granados Ortega, 6:12. 7, Croatia, L. Bukic, 5:59. 8, Spain, B. Mallarach Guell, 5:32 (PP). 9, Spain, R. Tahull Compte, 4:23. 10, Spain, A. Munarriz Egana, 0:27.

Fourth Quarter_11, Croatia, L. Fatovic, 5:23. 12, Spain, A. Bustos Sanchez, 2:41 (PP).

Exclusions_Spain 7 (A. Bustos Sanchez 1, M. Famera 1, F. Fernandez Miranda 1, M. Larumbe Gonfaus 1, A. Munarriz Egana 1, F. Perrone Rocha 1, B. Sanahuja 1); Croatia 9 (L. Fatovic 1, J. Garcia Gadea 1, M. Jokovic 1, J. Vrlic 1, A. Buslje 2, M. Macan 3).

4 Minute Exclusions_Spain None; Croatia None.

Penalty Fouls_Spain None; Croatia 2 (M. Macan 1, L. Milos 1).

Ejections_Spain None; Croatia 1 (M. Macan).

Referees_Georgios Stavridis, Greece. Gyorgy Kun, Hungary. William Shaw, International Swimming Federation. Guy Pinker, International Swimming Federation.

