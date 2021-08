South Korea 31, Angola 31 South Korea 16 15 — 31 Angola 17 14 — 31 South Korea_Jung Y. 7,…

South Korea 31, Angola 31

South Korea 16 15 — 31 Angola 17 14 — 31

South Korea_Jung Y. 7, Kang E. 7, Ryu E. 5, Jo H. 3, Kang K. 2, Lee M. 2, Sim H. 2, Choi S. 1, Gim B. 1, Kim J. 1.

Angola_I. Guialo 8, A. Kassoma 7, J. Machado 4, H. Paulo 4, N. Santos 3, W. Dombaxi 2, L. Venancio 2, M. Cazanga 1.

Red Cards_None.

Referees_Charlotte Bonaventura, France. Julie Bonaventura, France. Viktoriia Alpaidze, Russia. Tatiana Berezkina, Russia. Bjarne Munk Jensen, Denmark. Monika Hagen, Norway. Branka Maric, Serbia.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.