ROC 32, Montenegro 26 ROC 17 15 — 32 Montenegro 15 11 — 26 ROC_A. Vyakhireva 8, P. Kuznetsova 5,…

ROC 32, Montenegro 26

ROC 17 15 — 32 Montenegro 15 11 — 26

ROC_A. Vyakhireva 8, P. Kuznetsova 5, V. Bobrovnikova 4, D. Dmitrieva 4, K. Makeeva 3, P. Vedekhina 3, E. Ilina 2, I. Managarova 2, A. Sen 1.

Montenegro_J. Radicevic 10, D. Jaukovic 8, I. Grbic 4, T. Brnovic 2, M. Mehmedovic 1, M. Rajcic 1.

Red Cards_None.

Referees_Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Koo Bonok, South Korea. Lee Seok, South Korea. Per Morten Soedal, Norway. Monika Hagen, Norway. Branka Maric, Serbia.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.