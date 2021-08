ROC 27, Norway 26 ROC 14 13 — 27 Norway 11 15 — 26 ROC_A. Vyakhireva 9, E. Ilina 4,…

ROC 27, Norway 26

ROC 14 13 — 27 Norway 11 15 — 26

ROC_A. Vyakhireva 9, E. Ilina 4, K. Makeeva 4, P. Vedekhina 3, D. Dmitrieva 2, P. Kuznetsova 2, I. Managarova 2, V. Bobrovnikova 1.

Norway_N. Moerk 10, S. Skogrand 4, V. Kristiansen 3, S. Solberg Isaksen 3, S. Bredal Oftedal 2, H. Reistad 2, K. Brattset Dale 1, M. Frafjord 1.

Red Cards_A. Sen, ROC, 13:26.

Referees_Charlotte Bonaventura, France. Julie Bonaventura, France. Mariana Garcia, Argentina. Maria Ines Paolantoni, Argentina. Dragan Nachevski, Macedonia. Felix Ratz, Switzerland. Gerhard Reisinger, Austria.

