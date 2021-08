ROC 20, Japan 16 ROC 5 7 6 2 — 20 Japan 5 3 4 4 — 16 First Quarter_1,…

ROC 20, Japan 16

ROC 5 7 6 2 — 20 Japan 5 3 4 4 — 16

First Quarter_1, ROC, A. Simanovich, 7:44. 2, ROC, N. Glyzina, 6:09. 3, ROC, A. Fedotova, 5:07. 4, Japan, E. Ura, 3:25. 5, Japan, K. Iwano, 2:51 (PP). 6, Japan, Y. Arima, 2:30 (PS). 7, Japan, A. Inaba, 1:32. 8, ROC, A. Serzhantova, 1:10. 9, Japan, A. Inaba, 0:48 (PP). 10, ROC, E. Karimova, 0:05.

Second Quarter_11, Japan, K. Iwano, 7:23 (PP). 12, ROC, A. Serzhantova, 6:29 (PP). 13, ROC, A. Simanovich, 5:43. 14, ROC, M. Bersneva, 5:18. 15, ROC, M. Bersneva, 4:42. 16, ROC, E. Ivanova, 4:13. 17, Japan, E. Ura, 3:20 (PP). 18, ROC, N. Glyzina, 3:04. 19, ROC, A. Serzhantova, 1:32 (PP). 20, Japan, Y. Arima, 0:01 (PP).

Third Quarter_21, ROC, M. Bersneva, 6:55 (PP). 22, ROC, E. Soboleva, 6:15. 23, Japan, K. Kawaguchi, 5:53 (PP). 24, Japan, A. Inaba, 4:37. 25, ROC, E. Prokofyeva, 4:03 (PP). 26, Japan, Y. Arima, 2:58. 27, ROC, A. Serzhantova, 2:37. 28, Japan, Y. Arima, 2:20 (PP). 29, ROC, A. Fedotova, 2:03. 30, ROC, A. Fedotova, 0:01.

Fourth Quarter_31, Japan, K. Kawaguchi, 7:20 (PP). 32, Japan, K. Kawaguchi, 6:09. 33, Japan, Y. Arima, 4:52 (PP). 34, Japan, K. Kudo, 4:33. 35, ROC, E. Ivanova, 1:15 (PP). 36, ROC, E. Ivanova, 0:06.

Exclusions_ROC 22 (E. Ivanova 1, A. Simanovich 1, E. Soboleva 1, A. Timofeeva 1, V. Vakhitova 1, M. Bersneva 2, E. Prokofyeva 2, A. Serzhantova 2, N. Glyzina 3, A. Fedotova 4, E. Karimova 4); Japan 5 (Y. Arima 1, M. Hashida 1, K. Kudo 1, M. Tokumoto 1, E. Ura 1).

4 Minute Exclusions_ROC None; Japan None.

Penalty Fouls_ROC 3 (N. Glyzina 1, E. Prokofyeva 2); Japan None.

Ejections_ROC 4 (A. Fedotova, N. Glyzina, E. Karimova, E. Prokofyeva); Japan None.

Referees_Marie-Claude Deslieres, Canada. Dion Willis, South Africa. Tamas Molnar, International Swimming Federation. Qi Zhao, International Swimming Federation.

