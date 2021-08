PGA Tour World Golf Championships Par Scores

Sunday At TPC Southwind Memphis, Tenn. Yardage: 7,233; Par: 70 Purse: $10.5 Million Individual FedExCup Points in parentheses x-won playoff…

Sunday At TPC Southwind Memphis, Tenn. Yardage: 7,233; Par: 70 Purse: $10.5 Million Individual FedExCup Points in parentheses x-won playoff Final Round

x-Abraham Ancer (550), $1,820,000 67-62-67-68_264 -16

Sam Burns (258), $917,500 66-64-70-64_264 -16

Hideki Matsuyama (258), $917,500 68-69-64-63_264 -16

Harris English (140), $515,000 62-65-65-73_265 -15

Daniel Berger (105), $380,667 66-67-67-66_266 -14

Paul Casey (105), $380,667 68-66-65-67_266 -14

Cameron Smith (105), $380,667 67-62-65-72_266 -14

Bryson DeChambeau (86), $272,500 65-66-63-74_268 -12

Will Zalatoris, $272,500 66-66-67-69_268 -12

Dustin Johnson (76), $220,000 69-65-65-70_269 -11

Ian Poulter (76), $220,000 64-66-67-72_269 -11

Rory McIlroy (67), $186,500 72-66-66-66_270 -10

Jordan Spieth (67), $186,500 71-69-63-67_270 -10

Scottie Scheffler (62), $170,000 65-65-67-74_271 -9

Robert MacIntyre, $155,500 69-67-68-68_272 -8

Webb Simpson (58), $155,500 71-65-72-64_272 -8

Tyrrell Hatton (51), $128,000 67-68-65-73_273 -7

Billy Horschel (51), $128,000 68-67-66-72_273 -7

Phil Mickelson (51), $128,000 69-66-70-68_273 -7

Joaquin Niemann (51), $128,000 70-68-68-67_273 -7

Louis Oosthuizen (51), $128,000 67-64-68-74_273 -7

Matthew Wolff (51), $128,000 64-70-72-67_273 -7

Patrick Cantlay (42), $105,000 71-67-69-67_274 -6

Shane Lowry (42), $105,000 68-69-67-70_274 -6

Kevin Na (42), $105,000 67-71-67-69_274 -6

Sergio Garcia (35), $89,000 70-68-65-72_275 -5

Collin Morikawa (35), $89,000 67-71-68-69_275 -5

Ryan Palmer (35), $89,000 70-64-68-73_275 -5

Aaron Rai, $89,000 70-67-71-67_275 -5

Justin Thomas (35), $89,000 67-67-69-72_275 -5

Cameron Champ (28), $77,000 71-72-65-68_276 -4

Patrick Reed (28), $77,000 68-69-69-70_276 -4

Lee Westwood (28), $77,000 67-69-69-71_276 -4

Tony Finau (24), $69,500 69-65-69-74_277 -3

Jason Kokrak (24), $69,500 67-68-68-74_277 -3

Corey Conners (19), $59,000 67-69-69-73_278 -2

Brian Harman (19), $59,000 70-69-69-70_278 -2

Lucas Herbert, $59,000 69-70-70-69_278 -2

Viktor Hovland (19), $59,000 73-65-69-71_278 -2

Marc Leishman (19), $59,000 65-71-69-73_278 -2

Carlos Ortiz (19), $59,000 64-69-73-72_278 -2

Adam Scott (19), $59,000 74-66-70-68_278 -2

Stewart Cink (14), $53,000 68-66-74-71_279 -1

Brad Kennedy, $53,000 67-70-70-72_279 -1

Ryosuke Kinoshita, $53,000 74-66-70-69_279 -1

Tommy Fleetwood (11), $49,000 69-70-69-72_280 E

Jim Herman (11), $49,000 64-68-73-75_280 E

Sungjae Im (11), $49,000 70-70-67-73_280 E

Xander Schauffele (11), $49,000 69-73-70-68_280 E

Robert Streb (11), $49,000 71-66-71-72_280 E

Max Homa (9), $45,000 66-68-74-73_281 +1

Matt Jones (9), $45,000 69-68-74-70_281 +1

Wade Ormsby, $45,000 69-71-68-73_281 +1

Brooks Koepka (7), $42,000 70-69-67-76_282 +2

K.H. Lee (7), $42,000 68-74-70-70_282 +2

Justin Rose (7), $42,000 69-69-69-75_282 +2

Matt Fitzpatrick (6), $39,167 70-72-67-74_283 +3

Lucas Glover (6), $39,167 71-73-66-73_283 +3

Martin Laird (6), $39,167 68-69-69-77_283 +3

Cam Davis (6), $38,000 68-72-73-72_285 +5

Victor Perez, $37,500 71-69-71-76_287 +7

Min Woo Lee, $37,000 67-75-74-72_288 +8

Kevin Kisner (5), $36,500 67-72-71-79_289 +9

Wilco Nienaber, $36,000 76-72-72-70_290 +10

Si Woo Kim (5), $35,500 70-70-75-78_293 +13

