PGA Tour The Northern Trust Scores

Saturday At Liberty National Golf Club Jersey City, N.J. Yardage: 7,410; Par: 71 Purse: $9.5 Million Third Round

Cameron Smith 69-68-60_197

Jon Rahm 63-67-67_197

Erik van Rooyen 69-67-62_198

Justin Thomas 63-69-67_199

Tony Finau 67-64-68_199

Shane Lowry 71-67-62_200

Viktor Hovland 68-67-65_200

Tom Hoge 69-64-67_200

Corey Conners 70-69-62_201

Harold Varner III 66-67-68_201

Sam Burns 71-67-64_202

Hudson Swafford 71-65-66_202

Cameron Tringale 67-68-67_202

Brooks Koepka 70-64-68_202

Xander Schauffele 70-62-70_202

Keith Mitchell 68-64-70_202

Charley Hoffman 73-65-65_203

Pat Perez 71-66-66_203

Keegan Bradley 69-67-67_203

Sungjae Im 71-65-67_203

Lee Westwood 70-65-68_203

Alex Noren 69-64-70_203

Kevin Na 67-66-70_203

Doug Ghim 71-70-63_204

Aaron Wise 69-67-68_204

Patrick Cantlay 68-67-69_204

Robert Streb 67-68-69_204

Stewart Cink 71-68-66_205

Harry Higgs 69-70-66_205

Cameron Champ 68-70-67_205

Joel Dahmen 70-68-67_205

Sebastián Muñoz 68-69-68_205

Mackenzie Hughes 67-69-69_205

Joaquin Niemann 71-70-65_206

Talor Gooch 73-67-66_206

Adam Schenk 73-64-69_206

Patton Kizzire 70-67-69_206

Zach Johnson 70-66-70_206

Jordan Spieth 72-62-72_206

Paul Casey 70-71-66_207

Rory McIlroy 71-70-66_207

Billy Horschel 71-70-66_207

Cam Davis 69-70-68_207

Carlos Ortiz 69-70-68_207

Scottie Scheffler 70-68-69_207

Hideki Matsuyama 69-68-70_207

Seamus Power 70-67-70_207

Garrick Higgo 69-68-70_207

Harris English 69-68-70_207

Daniel Berger 71-70-67_208

Abraham Ancer 72-69-67_208

Brandt Snedeker 72-68-68_208

Chris Kirk 72-68-68_208

Kramer Hickok 72-68-68_208

K.H. Lee 71-68-69_208

Marc Leishman 69-70-69_208

Maverick McNealy 69-70-69_208

Chez Reavie 71-66-71_208

Bryson DeChambeau 71-65-72_208

Gary Woodland 71-70-68_209

Peter Malnati 70-69-70_209

Anirban Lahiri 69-69-71_209

Ian Poulter 72-66-71_209

Max Homa 74-66-70_210

Kevin Streelman 69-70-71_210

Webb Simpson 72-66-72_210

Lanto Griffin 69-68-73_210

Luke List 71-70-70_211

Russell Henley 69-71-71_211

Andrew Putnam 69-70-72_211

Dylan Frittelli 70-71-71_212

James Hahn 71-70-71_212

Denny McCarthy 73-68-72_213

Scott Piercy 71-70-73_214

Brian Harman 72-66-76_214

