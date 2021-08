PGA Tour Champions Shaw Charity Classic Par Scores

Friday At Canyon Meadows Golf & Country Club Calgary, Alberta Purse: $2.35 million Yardage: 7,086; Par: 70 First Round Billy…

Friday At Canyon Meadows Golf & Country Club Calgary, Alberta Purse: $2.35 million Yardage: 7,086; Par: 70 First Round

Billy Mayfair 32-30_62 -8

Mike Weir 31-32_63 -7

Doug Barron 30-34_64 -6

Steve Flesch 34-30_64 -6

Stephen Ames 33-31_64 -6

Ken Duke 33-32_65 -5

Brandt Jobe 34-31_65 -5

Robert Gamez 35-31_66 -4

Kirk Triplett 34-32_66 -4

Billy Andrade 33-33_66 -4

Scott Dunlap 32-34_66 -4

Jeff Maggert 32-34_66 -4

Dean Wilson 34-33_67 -3

John Riegger 33-34_67 -3

Paul Stankowski 34-33_67 -3

Paul Goydos 35-32_67 -3

Tim Herron 35-32_67 -3

Matt Gogel 36-31_67 -3

Steve Pate 34-33_67 -3

Alex Cejka 34-33_67 -3

Jonathan Kaye 34-34_68 -2

Lee Janzen 36-32_68 -2

Kent Jones 34-34_68 -2

Tom Pernice Jr. 35-33_68 -2

Tim Petrovic 35-33_68 -2

David McKenzie 34-34_68 -2

Bernhard Langer 35-33_68 -2

Cliff Kresge 35-33_68 -2

Gibby Gilbert III 35-33_68 -2

David Morland IV 37-31_68 -2

Dennis Hendershott 35-33_68 -2

Harrison Frazar 35-34_69 -1

Esteban Toledo 35-34_69 -1

Scott Parel 36-33_69 -1

Michael Allen 35-34_69 -1

Vijay Singh 35-34_69 -1

Fran Quinn 35-34_69 -1

Keith Clearwater 36-33_69 -1

Skip Kendall 35-34_69 -1

Rod Pampling 36-34_70 E

Ken Tanigawa 34-36_70 E

Mark Brooks 36-34_70 E

Brett Quigley 34-36_70 E

Cameron Beckman 36-34_70 E

Tom Byrum 35-35_70 E

Wes Short, Jr. 33-37_70 E

Omar Uresti 38-32_70 E

Jay Delsing 34-36_70 E

Duffy Waldorf 36-35_71 +1

Willie Wood 35-36_71 +1

Olin Browne 35-36_71 +1

Shaun Micheel 35-36_71 +1

Robert Allenby 37-34_71 +1

Frank Lickliter II 32-39_71 +1

Chris DiMarco 35-37_72 +2

Todd Hamilton 35-37_72 +2

Jim Carter 37-35_72 +2

Jay Williamson 39-33_72 +2

Dick Mast 38-34_72 +2

Carlos Franco 37-36_73 +3

Robin Byrd 39-34_73 +3

Guy Boros 40-34_74 +4

Ted Tryba 34-41_75 +5

Jerry Smith 40-37_77 +7

Spike McRoy 37-40_77 +7

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.