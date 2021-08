Olympic Weightlifting Results

Tuesday Men 109kg Group B 1. Aymen Bacha, Tunisia (1, 177-390; 1, 211-465), 388 kg.-855 pounds. 2. Ovez Ovezov, Turkmenistan…

Tuesday

Men

109kg

Group B

1. Aymen Bacha, Tunisia (1, 177-390; 1, 211-465), 388 kg.-855 pounds.

2. Ovez Ovezov, Turkmenistan (2, 171-377; 2, 200-441), 371-818.

3. Arnas Sidiskis, Lithuania (4, 156-344; 3, 187-412), 343-756.

4. Matthew Ryan Lydement, Australia (3, 158-348; 5, 180-397), 338-745.

5. Tanumafili Malietoa Jungblut, American Samoa (5, 150-331; 4, 180-397), 330-728.

