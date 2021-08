Olympic Weightlifting Results

Wednesday Men +109kg Group B 1. Peter Nagy, Hungary (3, 178-392; 1, 218-481), 396 kg.-873 pounds. 2. Marcos Ruiz I…

Wednesday

Men

+109kg

Group B

1. Peter Nagy, Hungary (3, 178-392; 1, 218-481), 396 kg.-873 pounds.

2. Marcos Ruiz I Velasco, Spain (1, 180-397; 3, 215-474), 395-871.

3. Caine Morgan Wilkes, United States (5, 173-381; 2, 217-478), 390-860.

4. Sargis Martirosjan, Austria (2, 180-397; 6, 201-443), 381-840.

5. David Litvinov, Israel (4, 176-388; 5, 205-452), 381-840.

6. Hsieh Yun-Ting, Taiwan (6, 172-379; 4, 206-454), 378-833.

