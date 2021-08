Olympic Swimming Results

Saturday Women Team Final Free Routine 1. ROC (Vlada Chigireva; Marina Goliadkina; Svetlana Kolesnichenko; Polina Komar; Aleksandra Patskevich; Svetlana Romashina;…

Saturday

Women

Team

Final

Free Routine

1. ROC (Vlada Chigireva; Marina Goliadkina; Svetlana Kolesnichenko; Polina Komar; Aleksandra Patskevich; Svetlana Romashina; Alla Shishkina; Maria Shurochkina), 98.8000.

2. China (Feng Yu; Guo Li; Huang Xuechen; Liang Xinping; Sun Wenyan; Wang Qianyi; Xiao Yanning; Yin Chengxin), 97.3000.

3. Ukraine (Maryna Aleksiiva; Vladyslava Aleksiiva; Marta Fiedina; Kateryna Reznik; Anastasiya Savchuk; Alina Shynkarenko; Kseniya Sydorenko; Yelyzaveta Yakhno), 96.0333.

4. Japan (Juka Fukumura; Yukiko Inui; Moeka Kijima; Okina Kyogoku; Mayu Tsukamoto; Akane Yanagisawa; Mashiro Yasunaga; Megumu Yoshida), 94.9333.

5. Italy (Beatrice Callegari; Domiziana Cavanna; Linda Cerruti; Francesca Deidda; Costanza di Camillo; Costanza Ferro; Gemma Galli; Enrica Piccoli), 92.8000.

6. Canada (Emily Armstrong; Rosalie Boissonneault; Andree-Anne Cote; Camille Fiola-Dion; Claudia Holzner; Audrey Joly; Halle Pratt; Jacqueline Simoneau), 92.5333.

7. Spain (Ona Carbonell Ballestero; Berta Ferreras Sanz; Meritxell Mas Pujadas; Alisa Ozhogina Ozhogin; Paula Ramirez Ibanez; Sara Saldana Lopez; Iris Tio Casas; Blanca Toledano Laut), 91.5333.

8. Egypt (Laila Ali; Nora Azmy; Hanna Hiekal; Maryam Maghraby; Farida Radwan; Nihal Saafan; Shahd Samer; Jayda Sharaf), 80.0000.

9. Australia (Carolyn Buckle; Hannah Burkhill; Kiera Gazzard; Alessandra Ho; Kirsten Kinash; Rachel Presser; Emily Rogers; Amie Thompson), 77.3667.

10. Greece (Maria Elli Lela Alzigkouzi Kominea; Eleni Fragkaki; Krystalenia Gialama; Pinelopi Karamesiou; Andriana Misikevych; Evangelia Papazoglou; Evangelia Platanioti; Georgia Vasilopoulou), DNS.

