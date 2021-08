Olympic Swimming Results

Thursday Men 10km 1. Florian Wellbrock, Germany, 1:48:33.7. 2. Kristof Rasovszky, Hungary, 1:48:59.0. 3. Gregorio Paltrinieri, Italy, 1:49:01.1. 4. Matan…

Thursday

Men

10km

1. Florian Wellbrock, Germany, 1:48:33.7.

2. Kristof Rasovszky, Hungary, 1:48:59.0.

3. Gregorio Paltrinieri, Italy, 1:49:01.1.

4. Matan Roditi, Israel, 1:49:24.9.

5. Athanasios Kynigakis, Greece, 1:49:29.2.

6. Marc-Antoine Olivier, France, 1:50:23.0.

7. Ferry Weertman, Netherlands, 1:51:30.8.

8. Michael McGlynn, South Africa, 1:51:32.7.

9. Hau-Li Fan, Canada, 1:51:37.0.

10. Jordan Wilimovsky, United States, 1:51:40.2.

11. Rob Muffels, Germany, 1:53:03.3.

12. Kai Edwards, Australia, 1:53:04.0.

13. Taishin Minamide, Japan, 1:53:07.5.

14. Mario Sanzullo, Italy, 1:53:08.6.

15. David Farinango, Ecuador, 1:53:09.8.

16. Phillip Seidler, Namibia, 1:53:14.1.

17. Daniel Delgadillo, Mexico, 1:53:14.4.

18. Alberto Martinez, Spain, 1:53:16.4.

19. Kirill Abrosimov, ROC, 1:54:29.3.

20. Oussama Mellouli, Tunisia, 1:56:33.3.

21. Vitaliy Khudyakov, Kazakhstan, 1:57:53.7.

22. Thorley William Yan, Hong Kong, 1:58:33.4.

23. Tiago Campos, Portugal, 1:59:42.0.

24. Matej Kozubek, Czech Republic, 2:01:52.1.

25. Hector Thomas Cheal Pardoe, Britain, DNF.

25. David Aubry, France, DNF.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.