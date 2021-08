Olympic Swimming Results

Tuesday Women Duet Preliminary Technical Routine 1. ROC (Svetlana Kolesnichenko; Svetlana Romashina), 97.1079. 2. China (Huang Xuechen; Sun Wenyan), 95.5499.…

Tuesday

Women

Duet

Preliminary

Technical Routine

1. ROC (Svetlana Kolesnichenko; Svetlana Romashina), 97.1079.

2. China (Huang Xuechen; Sun Wenyan), 95.5499.

3. Ukraine (Marta Fiedina; Anastasiya Savchuk), 93.8620.

4. Japan (Yukiko Inui; Megumu Yoshida), 93.3499.

5. Canada (Claudia Holzner; Jacqueline Simoneau), 91.4798.

6. Italy (Linda Cerruti; Costanza Ferro), 91.1035.

7. Austria (Anna-Maria Alexandri; Eirini Alexandri), 90.3773.

8. France (Charlotte Tremble; Laura Tremble), 87.3474.

9. Netherlands (Bregje de Brouwer; Noortje de Brouwer), 87.2612.

10. Belarus (Vasilina Khandoshka; Daria Kulagina), 87.2101.

11. Spain (Alisa Ozhogina Ozhogin; Iris Tio Casas), 86.9281.

12. Mexico (Nuria Diosdado; Joana Jimenez), 86.6190.

13. United States (Anita Alvarez; Lindi Schroeder), 86.1960.

14. Britain (Kate Shortman; Isabelle Thorpe), 85.1548.

15. Israel (Eden Blecher; Shelly Bobritsky), 83.8580.

16. Liechtenstein (Lara Mechnig; Marluce Schierscher), 83.2489.

17. Kazakhstan (Alexandra Nemich; Yekaterina Nemich), 83.2338.

18. Colombia (Estefania Alvarez Piedrahita; Monica Arango Estrada), 82.0526.

19. Egypt (Laila Ali; Hanna Hiekal), 77.8625.

20. Australia (Emily Rogers; Amie Thompson), 75.5343.

21. South Africa (Clarissa Johnston; Laura Strugnell), 70.9099.

22. Greece (Evangelia Papazoglou; Evangelia Platanioti), DNS.

