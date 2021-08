Olympic Skateboarding Results

Thursday Men Park Prelims 1. Luiz Francisco, Brazil, 84.31 (Q). 2. Kieran Woolley, Australia, 82.69 (Q). 3. Pedro Quintas, Brazil,…

Thursday

Men

Park

Prelims

1. Luiz Francisco, Brazil, 84.31 (Q).

2. Kieran Woolley, Australia, 82.69 (Q).

3. Pedro Quintas, Brazil, 79.02 (Q).

4. Pedro Barros, Brazil, 77.14 (Q).

5. Keegan Palmer, Australia, 77.00 (Q).

6. Steven Piniero, Puerto Rico, 76.20 (Q).

7. Vincent Matheron, France, 74.07 (Q).

8. Cory Juneau, United States, 73.00 (Q).

9. Danny Leon, Spain, 72.24.

10. Jaime Mateu, Spain, 69.18.

11. Zion Wright, United States, 67.21.

12. Alessandro Mazzara, Italy, 65.25.

13. Heimana Reynolds, United States, 63.09.

14. Ayumu Hirano, Japan, 62.03.

15. Tyler Edtmayer, Germany, 61.78.

16. Andy Anderson, Canada, 60.78.

17. Oskar Rozenberg, Sweden, 56.66.

18. Ivan Federico, Italy, 46.90.

19. Rune Glifberg, Denmark, 37.61.

20. Dallas Oberholzer, South Africa, 24.08.

