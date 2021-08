Olympic Equestrian Results

Friday Open Jumping Team Qualifier 1. Sweden (Henrik von Eckermann, KING EDWARD; Malin Baryard-Johnsson, INDIANA; Peder Fredricson, ALL IN), 0…

1. Sweden (Henrik von Eckermann, KING EDWARD; Malin Baryard-Johnsson, INDIANA; Peder Fredricson, ALL IN), 0 (Q).

2. Belgium (Pieter Devos, CLAIRE Z; Jerome Guery, QUEL HOMME DE HUS; Gregory Wathelet, NEVADOS S), 4 (Q).

2. Germany (Andre Thieme, DSP CHAKARIA; Maurice Tebbel, DON DIARADO; Daniel Deusser, KILLER QUEEN), 4 (Q).

4. Switzerland (Martin Fuchs, CLOONEY 51; Bryan Balsiger, TWENTYTWO DES BICHES; Steve Guerdat, VENARD DE CERISY), 10 (Q).

5. United States (Laura Kraut, BALOUTINUE; Jessica Springsteen, DON JUAN VAN DE DONKHOEVE; McLain Ward, CONTAGIOUS), 13 (Q).

6. France (Simon Delestre, BERLUX Z; Penelope Leprevost, VANCOUVER DE LANLORE; Mathieu Billot, QUEL FILOU 13), 15 (Q).

7. Britain (Holly Smith, DENVER; Harry Charles, ROMEO 88; Ben Maher, EXPLOSION W), 20 (Q).

8. Brazil (Marlon Modolo Zanotelli, EDGAR M; Pedro Veniss, QUABRI DE L ISLE; Rodrigo de Paula Pessoa, CARLITO’S WAY 6), 25 (Q).

9. Netherlands (Willem Greve, ZYPRIA S; Marc Houtzager, DANTE; Maikel van der Vleuten, BEAUVILLE Z), 26 (Q).

10. Argentina (Fabian Sejanes, EMIR; Martin Dopazo, QUINTINO 9; Matias Albarracin, CANNAVARO 9), 27 (Q).

11. Egypt (Nayel Nassar, IGOR VAN DE WITTEMOERE; Mohamed Talaat, DARSHAN; Mouda Zeyada, GALANTHOS SHK), 29.

12. China (Li Yaofeng, JERICHO DWERSE HAGEN; Zhang Xingjia, FOR PASSION D IVE Z; Li Zhenqiang, UNCAS S), 35.

13. Morocco (Ali Al Ahrach, GOLDEN LADY; El Ghali Boukaa, UGOLINO DU CLOS; Abdelkebir Ouaddar, ISTANBULL V.H OOIEVAARSHO), 37.

14. New Zealand (Bruce Goodin, DANNY V; Tom Tarver-Priebe, POPEYE; Daniel Meech, CINCA 3), 39.

15. Czech Republic (Ondrej Zvara, CENTO LANO; Anna Kellnerova, CATCH ME IF YOU CAN OLD; Ales Opatrny, FOREWER), 45.

16. Mexico (Enrique Gonzalez, CHACNA; Eugenio Garza Perez, ARMANI SL Z; Patricio Pasquel, BABEL), 6.

17. Ireland (Shane Sweetnam, ALEJANDRO; Bertram Allen, PACINO AMIRO; Darragh Kenny, CARTELLO), EL.

17. Israel (Alberto Michan, COSA NOSTRA; Teddy Vlock, AMSTERDAM 27; Ashlee Bond, DONATELLO 141), EL.

17. Japan (Daisuke Fukushima, CHANYON; Koki Saito, CHILENSKY; Eiken Sato, SAPHYR DES LACS), EL.

