Olympic Cycling Results

Sunday Men Keirin First Round Heat 1 1. Rayan Helal, France, 0.000 (QF). 2. Maximilian Levy, Germany, +0.010 (QF). 3.…

Sunday

Men

Keirin

First Round

Heat 1

1. Rayan Helal, France, 0.000 (QF).

2. Maximilian Levy, Germany, +0.010 (QF).

3. Kwesi Browne, Trinidad and Tobago, +0.248 (R).

4. Jason Kenny, Britain, +0.462 (R).

5. Sam Webster, New Zealand, +0.546 (R).

6. Ivan Gladyshev, ROC, +3.173 (R).

Heat 3

1. Mohd Azizulhasni Awang, Malaysia, 0.000 (QF).

2. Nicholas Paul, Trinidad and Tobago, +0.075 (QF).

3. Patryk Rajkowski, Poland, +0.104 (R).

4. Stefan Boetticher, Germany, +0.115 (R).

5. Jean Spies, South Africa, +0.739 (R).

6. Sebastien Vigier, France, +0.884 (R).

Heat 4

1. Yudai Nitta, Japan, 0.000 (QF).

2. Denis Dmitriev, ROC, +0.004 (QF).

3. Matthew Glaetzer, Australia, +0.093 (R).

4. Xu Chao, China, +0.240 (R).

5. Harrie Lavreysen, Netherlands, +0.256 (R).

6. Mateusz Rudyk, Poland, +0.974 (R).

Heat 5

1. Yuta Wakimoto, Japan, 0.000 (QF).

2. Callum Saunders, New Zealand, +0.089 (QF).

3. Kevin Santiago Quintero Chavarro, Colombia, +0.096 (R).

4. Tomas Babek, Czech Republic, +0.228 (R).

5. Nick Wammes, Canada, +0.292 (R).

6. Jair Tjon En Fa, Suriname, +0.396 (R).

Heat 2

1. Jack Carlin, Britain, 0.000 (QF).

2. Matthew Richardson, Australia, +0.070 (QF).

3. Matthijs Buchli, Netherlands, REL (R).

3. Hugo Barrette, Canada, DNF (R).

3. Sergey Ponomaryov, Kazakhstan, DNF (R).

3. Muhammad Shah Firdaus Sahrom, Malaysia, DNF (R).

Quarterfinals

Heat 1

1. Kevin Santiago Quintero Chavarro, Colombia, 0.000 (SF).

2. Jason Kenny, Britain, +0.045 (SF).

3. Rayan Helal, France, +0.105 (SF).

4. Harrie Lavreysen, Netherlands, +0.122 (SF).

5. Matthew Richardson, Australia, +0.212.

6. Yudai Nitta, Japan, +0.331.

Heat 2

1. Nicholas Paul, Trinidad and Tobago, 0.000 (SF).

2. Jack Carlin, Britain, +0.503 (SF).

3. Jair Tjon En Fa, Suriname, +0.602 (SF).

4. Maximilian Levy, Germany, +0.667 (SF).

5. Callum Saunders, New Zealand, +0.723.

6. Muhammad Shah Firdaus Sahrom, Malaysia, +1.204.

Heat 3

1. Yuta Wakimoto, Japan, 0.000 (SF).

2. Mohd Azizulhasni Awang, Malaysia, +0.039 (SF).

3. Kwesi Browne, Trinidad and Tobago, +0.098 (SF).

4. Matthew Glaetzer, Australia, +0.104 (SF).

5. Stefan Boetticher, Germany, +0.192.

6. Denis Dmitriev, ROC, +0.236.

Madison

Final

1. Denmark (Lasse Norman Hansen; Michael Morkov), 43.

2. Britain (Ethan Hayter; Matthew Walls), 40.

3. France (Benjamin Thomas; Donavan Grondin), 40.

4. Belgium (Kenny de Ketele; Robbe Ghys), 32.

5. Netherlands (Yoeri Havik; Jan Willem van Schip), 17.

6. Spain (Albert Torres Barcelo; Sebastian Mora Vedri), 14.

7. Switzerland (Robin Froidevaux; Thery SCHIR), 8.

8. Poland (Szymon Sajnok; Daniel Staniszewski), 0.

9. Germany (Roger Kluge; Theo Reinhardt), -6.

10. Italy (Simone Consonni; Elia Viviani), -9.

11. New Zealand (Campbell Stewart; Corbin Strong), -17.

12. Australia (Leigh Howard; Kelland O’Brien), DNF.

12. Austria (Andreas Mueller; Andreas Graf), DNF.

12. Canada (Michael Foley; Derek Gee), DNF.

12. Ireland (Mark Downey; Felix English), DNF.

12. United States (Adrian Hegyvary; Gavin Hoover), DNF.

Women

Omnium

Scratch Race 1/4

1. Jennifer Valente, United States.

2. Yumi Kajihara, Japan.

3. Annette Edmondson, Australia.

4. Anita Yvonne Stenberg, Norway.

5. Kirsten Wild, Netherlands.

6. Maria Martins, Portugal.

7. Allison Beveridge, Canada.

8. Amalie Dideriksen, Denmark.

9. Holly Edmondston, New Zealand.

10. Liu Jiali, China.

11. Tatsiana Sharakova, Belarus.

12. Mariia Novolodskaia, ROC.

13. Lotte Kopecky, Belgium, DNF.

13. Laura Kenny, Britain, DNF.

13. Ebtissam Zayed Ahmed, Egypt, DNF.

13. Clara Copponi, France, DNF.

13. Pang Yao, Hong Kong, DNF.

13. Emily Kay, Ireland, DNF.

13. Elisa Balsamo, Italy, DNF.

13. Olivija Baleisyte, Lithuania, DNF.

13. Daria Pikulik, Poland, DNF.

Tempo Race 2/4

1. Laura Kenny, Britain, 7.

2. Kirsten Wild, Netherlands, 3.

3. Jennifer Valente, United States, 3.

4. Anita Yvonne Stenberg, Norway, 1.

5. Yumi Kajihara, Japan, 1.

6. Amalie Dideriksen, Denmark, 1.

7. Liu Jiali, China, 0.

8. Maria Martins, Portugal, 0.

9. Clara Copponi, France, -17.

10. Elisa Balsamo, Italy, -18.

11. Allison Beveridge, Canada, -18.

12. Annette Edmondson, Australia, -18.

13. Emily Kay, Ireland, -19.

14. Holly Edmondston, New Zealand, -20.

15. Tatsiana Sharakova, Belarus, -20.

16. Mariia Novolodskaia, ROC, -20.

17. Olivija Baleisyte, Lithuania, -40.

18. Ebtissam Zayed Ahmed, Egypt, -40.

19. Pang Yao, Hong Kong, -40.

20. Lotte Kopecky, Belgium, DNF.

20. Daria Pikulik, Poland, DNF.

Sprint

Semifinals

Heat 1

1. Olena Starikova, Ukraine (QG).

2. Lee Wai Sze, Hong Kong (QB).

Heat 2

1. Kelsey Mitchell, Canada (QG).

2. Emma Hinze, Germany (QB).

Finals

Race for 5th-8th Places

5. Lea Sophie Friedrich, Germany.

6. Katy Marchant, Britain.

7. Shanne Braspennincx, Netherlands.

8. Lauriane Genest, Canada.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.