Olympic Cycling Results

Thursday

Men

Omnium

Scratch Race 1/4

1. Matthew Walls, Britain.

2. Benjamin Thomas, France.

3. Jan Willem van Schip, Netherlands.

4. Artyom Zakharov, Kazakhstan.

5. Niklas Larsen, Denmark.

6. Sam Welsford, Australia.

7. Campbell Stewart, New Zealand.

8. Eiya Hashimoto, Japan.

9. Thery SCHIR, Switzerland.

10. Gavin Hoover, United States.

11. Kenny de Ketele, Belgium.

12. Roger Kluge, Germany.

13. Elia Viviani, Italy.

14. Szymon Sajnok, Poland.

15. Albert Torres Barcelo, Spain.

16. Mark Downey, Ireland.

17. Christos Volikakis, Greece.

18. Yauheni Karaliok, Belarus.

19. Andreas Mueller, Austria.

20. David Maree, South Africa.

Tempo Race 2/4

1. Jan Willem van Schip, Netherlands, 30.

2. Benjamin Thomas, France, 23.

3. Matthew Walls, Britain, 23.

4. Thery SCHIR, Switzerland, 23.

5. Gavin Hoover, United States, 22.

6. Niklas Larsen, Denmark, 22.

7. Kenny de Ketele, Belgium, 21.

8. Elia Viviani, Italy, 21.

9. Szymon Sajnok, Poland, 21.

10. Albert Torres Barcelo, Spain, 21.

11. Roger Kluge, Germany, 3.

12. Campbell Stewart, New Zealand, 2.

13. Sam Welsford, Australia, 1.

14. Yauheni Karaliok, Belarus, 1.

15. Artyom Zakharov, Kazakhstan, 1.

16. Eiya Hashimoto, Japan, 1.

17. Christos Volikakis, Greece, 0.

18. Mark Downey, Ireland, -20.

19. Andreas Mueller, Austria, -20.

20. David Maree, South Africa, -20.

Sprint

1/8 Finals

Heat 1

1. Jeffrey Hoogland, Netherlands (QF).

2. Mohd Azizulhasni Awang, Malaysia (R1/8).

Heat 2

1. Harrie Lavreysen, Netherlands (QF).

2. Muhammad Shah Firdaus Sahrom, Malaysia (R1/8).

Heat 3

1. Jack Carlin, Britain (QF).

2. Sebastien Vigier, France (R1/8).

Heat 4

1. Nicholas Paul, Trinidad and Tobago (QF).

2. Yuta Wakimoto, Japan (R1/8).

Heat 5

1. Denis Dmitriev, ROC (QF).

2. Jason Kenny, Britain (R1/8).

Heat 6

1. Maximilian Levy, Germany (QF).

2. Sam Webster, New Zealand (R1/8).

1/8 Finals Repechages

Heat 1

1. Jason Kenny, Britain (QF).

2. Mohd Azizulhasni Awang, Malaysia.

3. Yuta Wakimoto, Japan.

Heat 2

1. Sebastien Vigier, France (QF).

2. Sam Webster, New Zealand.

3. Muhammad Shah Firdaus Sahrom, Malaysia.

Women

Keirin

Quarterfinals

Heat 1

1. Lee Wai Sze, Hong Kong, 0.000 (SF).

2. Olena Starikova, Ukraine, +0.029 (SF).

3. Daria Shmeleva, ROC, +0.086 (SF).

4. Emma Hinze, Germany, +0.490 (SF).

5. Katy Marchant, Britain, +41.527.

6. Laurine van Riessen, Netherlands, DNF.

Heat 2

1. Shanne Braspennincx, Netherlands, 0.000 (SF).

2. Ellesse Andrews, New Zealand, +0.052 (SF).

3. Luz Daniela Gaxiola Gonzalez, Mexico, +0.084 (SF).

4. Lauriane Genest, Canada, +0.094 (SF).

5. Mathilde Gros, France, +0.312.

6. Lea Sophie Friedrich, Germany, +0.313.

Heat 3

1. Kelsey Mitchell, Canada, 0.000 (SF).

2. Kaarle McCulloch, Australia, +0.136 (SF).

3. Zhong Tianshi, China, +0.152 (SF).

4. Liubov Basova, Ukraine, +0.354 (SF).

5. Madalyn Godby, United States, +0.434.

6. Yuka Kobayashi, Japan, +0.447.

