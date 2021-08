Olympic Cycling Results

Wednesday Men Sprint Qualifying 1. Jeffrey Hoogland, Netherlands, 9.215 (Q). 2. Harrie Lavreysen, Netherlands, 9.215 (Q). 3. Jack Carlin, Britain,…

1. Jeffrey Hoogland, Netherlands, 9.215 (Q).

2. Harrie Lavreysen, Netherlands, 9.215 (Q).

3. Jack Carlin, Britain, 9.306 (Q).

4. Nicholas Paul, Trinidad and Tobago, 9.316 (Q).

5. Denis Dmitriev, ROC, 9.331 (Q).

6. Jair Tjon En Fa, Suriname, 9.472 (Q).

7. Mateusz Rudyk, Poland, 9.493 (Q).

8. Jason Kenny, Britain, 9.510 (Q).

9. Yuta Wakimoto, Japan, 9.518 (Q).

10. Sebastien Vigier, France, 9.551 (Q).

11. Xu Chao, China, 9.584 (Q).

12. Nick Wammes, Canada, 9.587 (Q).

13. Stefan Boetticher, Germany, 9.593 (Q).

14. Patryk Rajkowski, Poland, 9.594 (Q).

15. Hugo Barrette, Canada, 9.596 (Q).

16. Kevin Santiago Quintero Chavarro, Colombia, 9.626 (Q).

17. Mohd Azizulhasni Awang, Malaysia, 9.626 (Q).

18. Sam Webster, New Zealand, 9.631 (Q).

19. Maximilian Levy, Germany, 9.646 (Q).

20. Rayan Helal, France, 9.669 (Q).

21. Matthew Richardson, Australia, 9.685 (Q).

22. Nathan Hart, Australia, 9.696 (Q).

23. Muhammad Shah Firdaus Sahrom, Malaysia, 9.700 (Q).

24. Ethan Mitchell, New Zealand, 9.705 (Q).

25. Pavel Yakushevskiy, ROC, 9.723.

26. Yudai Nitta, Japan, 9.728.

27. Jean Spies, South Africa, 9.787.

28. Tomas Babek, Czech Republic, 9.856.

29. Sergey Ponomaryov, Kazakhstan, 9.932.

30. Kwesi Browne, Trinidad and Tobago, 9.966.

