Olympic Canoe-Kayak Results

Thursday

Men

Kayak Single 200m

Semifinals

Semifinal 1

1. Kolos Csizmadia, Hungary, 35.099 (FA).

2. Liam Heath, Britain, 35.108 (FA).

3. Petter Menning, Sweden, 35.149 (FA).

4. Roberts Akmens, Latvia, 35.688 (FA).

5. Strahinja Stefanovic, Serbia, 35.855 (FB).

6. Maxime Beaumont, France, 36.072 (FB).

7. Nicholas Matveev, Canada, 36.584 (FB).

8. Momotaro Matsushita, Japan, 37.096 (FB).

Semifinal 2

1. Sandor Totka, Hungary, 35.114 (FA).

2. Manfredi Rizza, Italy, 35.171 (FA).

3. Carlos Arevalo, Spain, 35.207 (FA).

4. Saul Craviotto, Spain, 35.934 (FA).

5. Evgenii Lukantsov, ROC, 36.036 (FB).

6. Cho Gwanghee, South Korea, 36.094 (FB).

7. Ruben Rezola Voisard, Argentina, 36.552 (FB).

8. Mindaugas Maldonis, Lithuania, 36.637 (FB).

Women

Canoe Single 200m

Semifinals

Semifinal 1

1. Liudmyla Luzan, Ukraine, 47.339 (FA).

2. Olesia Romasenko, ROC, 47.368 (FA).

3. Katie Vincent, Canada, 47.604 (FA).

4. Dorota Borowska, Poland, 47.703 (FA).

5. Maria Mailliard, Chile, 48.198 (FB).

6. Virag Balla, Hungary, 48.257 (FB).

7. Lisa Jahn, Germany, 49.136 (FB).

8. Katherin Nuevo Segura, Cuba, 49.242 (FB).

Semifinal 2

1. Nevin Harrison, United States, 46.697 (FA).

2. Lin Wenjun, China, 47.161 (FA).

3. Laurence Vincent-Lapointe, Canada, 47.294 (FA).

4. Antia Jacome, Spain, 47.414 (FA).

5. Alena Nazdrova, Belarus, 48.120 (FB).

6. Yarisleidis Cirilo Duboys, Cuba, 48.375 (FB).

7. Irina Andreeva, ROC, 49.147 (FB).

8. Kincso Takacs, Hungary, 49.178 (FB).

Kayak Single 500m

Semifinals

Semifinal 1

1. Tamara Csipes, Hungary, 1:51.698 (FA).

2. Hermien Peters, Belgium, 1:52.829 (FA).

3. Caitlin Regal, New Zealand, 1:53.495 (FB).

4. Justyna Iskrzycka, Poland, 1:53.899 (FB).

5. Lize Broekx, Belgium, 1:54.489 (FC).

6. Isabel Contreras, Spain, 1:54.535 (FC).

7. Deborah Kerr, Britain, 1:55.955 (X).

Semifinal 2

1. Danuta Kozak, Hungary, 1:52.016 (FA).

2. Teresa Portela, Portugal, 1:52.557 (FA).

3. Volha Khudzenka, Belarus, 1:52.755 (FB).

4. Mariya Povkh, Ukraine, 1:53.659 (FB).

5. Maryna Litvinchuk, Belarus, 1:56.386 (FC).

6. Viktoria Schwarz, Austria, 1:56.475 (FC).

7. Yin Mengdie, China, 1:56.977 (X).

8. Yuliia Yuriichuk, Ukraine, 2:03.303 (X).

Semifinal 3

1. Linnea Stensils, Sweden, 1:51.902 (FA).

2. Emma Aastrand Jorgensen, Denmark, 1:52.931 (FA).

3. Marta Walczykiewicz, Poland, 1:53.860 (FB).

4. Sabrina Hering-Pradler, Germany, 1:54.140 (FB).

5. Jule Hake, Germany, 1:54.341 (FC).

6. Spela Ponomarenko Janic, Slovenia, 1:54.710 (FC).

7. Michelle Russell, Canada, 1:55.549 (X).

8. Svetlana Chernigovskaya, ROC, 1:56.066 (X).

Semifinal 4

1. Lisa Carrington, New Zealand, 1:51.680 (FA).

2. Alyce Wood, Australia, 1:53.079 (FA).

3. Milica Novakovic, Serbia, 1:53.149 (FB).

4. Alyssa Bull, Australia, 1:54.038 (FB).

5. Anja Osterman, Slovenia, 1:54.235 (FC).

6. Manon Hostens, France, 1:57.394 (FC).

7. Brenda Rojas, Argentina, 1:58.301 (X).

