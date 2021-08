Olympic Athletics Results

Wednesday Men Decathlon 100m Heat 1 1. Lindon Victor, Grenada, 10.67. 2. Kevin Mayer, France, 10.68. 3. Johannes Erm, Estonia,…

Wednesday

Men

Decathlon

100m

Heat 1

1. Lindon Victor, Grenada, 10.67.

2. Kevin Mayer, France, 10.68.

3. Johannes Erm, Estonia, 11.04.

4. Thomas van der Plaetsen, Belgium, 11.05.

5. Adam Sebastian Helcelet, Czech Republic, 11.06.

6. Niklas Kaul, Germany, 11.22.

7. Maicel Uibo, Estonia, 11.32.

Heat 2

1. Jorge Urena, Spain, 10.66.

2. Martin Roe, Norway, 10.86.

3. Cedric Dubler, Australia, 10.89.

4. Ilya Shkurenyov, ROC, 10.93.

5. Vitaliy Zhuk, Belarus, 11.04.

6. Kai Kazmirek, Germany, 11.09.

7. Jiri Sykora, Czech Republic, 11.18.

8. Karel Tilga, Estonia, 11.31.

Heat 3

1. Damian Warner, Canada, 10.12.

2. Ashley Moloney, Australia, 10.34.

3. Pierce Lepage, Canada, 10.43.

4. Zachery Ziemek, United States, 10.55.

5. Felipe dos Santos, Brazil, 10.58.

6. Garrett Scantling, United States, 10.67.

7. Steven Bastien, United States, 10.69.

8. Pawel Wiesiolek, Poland, 10.83.

Women

Heptathlon

100m Hurdles

Heat 1

1. Katarina Johnson-Thompson, Britain, 13.27.

2. Emma Oosterwegel, Netherlands, 13.36.

3. Nafissatou Thiam, Belgium, 13.54.

4. Nadine Broersen, Netherlands, 13.74.

5. Vanessa Grimm, Germany, 13.88.

6. Evelis Jazmin Aguilar, Colombia, 13.89.

7. Ekaterina Voronina, Uzbekistan, 14.19.

8. Yorgelis Rodriguez, Cuba, DNF.

