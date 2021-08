Norway 32, France 29 Norway 15 17 — 32 France 15 14 — 29 Norway_S. Sagosen 7, K. Gulliksen 5,…

Norway 32, France 29

Norway 15 17 — 32 France 15 14 — 29

Norway_S. Sagosen 7, K. Gulliksen 5, B. Myrhol 4, C. O’Sullivan 4, H. Reinkind 4, M. Gullerud 3, M. Abelvik Roed 2, M. Fredriksen 2, M. Joendal 1.

France_H. Descat 5, N. Karabatic 5, L. Abalo 4, L. Fabregas 4, V. Porte 3, N. Remili 3, N. Tournat 3, D. Mem 1, M. Richardson 1.

Red Cards_None.

Referees_Gjorgji Nachevski, Macedonia. Slave Nikolov, Macedonia. Ricardo Fonseca, Portugal. Duarte Santos, Portugal. Bjarne Munk Jensen, Denmark. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

