NASCAR Cup Series Coke Zero Sugar 400 Results

Saturday At Daytona International Speedway Daytona Beach, Fla. Lap length: 2.50 miles (Start position in parentheses) 1. (6) Ryan Blaney,…

Listen now to WTOP News

Saturday

At Daytona International Speedway

Daytona Beach, Fla.

Lap length: 2.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (6) Ryan Blaney, Ford, 165 laps, 45 points.

2. (20) Bubba Wallace, Toyota, 165, 37.

3. (23) Ryan Newman, Ford, 165, 34.

4. (24) Ryan Preece, Chevrolet, 165, 35.

5. (17) Tyler Reddick, Chevrolet, 165, 39.

6. (28) Justin Haley, Chevrolet, 165, 0.

7. (15) Alex Bowman, Chevrolet, 165, 30.

8. (5) Chase Elliott, Chevrolet, 165, 39.

9. (30) BJ McLeod, Ford, 165, 0.

10. (36) Josh Bilicki, Ford, 165, 27.

11. (21) Erik Jones, Chevrolet, 165, 26.

12. (8) Kurt Busch, Chevrolet, 165, 25.

13. (3) Denny Hamlin, Toyota, 165, 33.

14. (19) Aric Almirola, Ford, 165, 23.

15. (11) Kevin Harvick, Ford, 165, 22.

16. (33) Corey Lajoie, Chevrolet, accident, 164, 25.

17. (27) Austin Dillon, Chevrolet, accident, 164, 34.

18. (29) Ross Chastain, Chevrolet, accident, 164, 26.

19. (26) Daniel Suarez, Chevrolet, accident, 164, 18.

20. (1) Kyle Larson, Chevrolet, accident, 164, 23.

21. (16) Chase Briscoe, Ford, accident, 164, 16.

22. (12) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 164, 19.

23. (22) Joey Logano, Ford, 164, 27.

24. (25) Cole Custer, Ford, 164, 13.

25. (9) Matt DiBenedetto, Ford, 164, 12.

26. (32) Anthony Alfredo, Ford, 163, 11.

27. (40) David Starr, Toyota, 163, 0.

28. (31) Cody Ware, Chevrolet, 163, 0.

29. (7) Martin Truex Jr, Toyota, 163, 14.

30. (34) Garrett Smithley, Chevrolet, 163, 0.

31. (37) Joey Gase, Chevrolet, 162, 0.

32. (14) Christopher Bell, Toyota, accident, 157, 7.

33. (10) Brad Keselowski, Ford, accident, 156, 4.

34. (4) Kyle Busch, Toyota, accident, 156, 14.

35. (38) Kaz Grala, Chevrolet, accident, 156, 0.

36. (39) Landon Cassill, Toyota, accident, 146, 0.

37. (2) William Byron, Chevrolet, accident, 146, 9.

38. (35) Quin Houff, Chevrolet, 136, 1.

39. (18) Michael McDowell, Ford, engine, 23, 1.

40. (13) Chris Buescher, Ford, disqualified, 165, 1.

___

Race Statistics were not immediately available.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.