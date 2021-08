MLS Leaders

Through Sunday, August 29 Goals Raul Ruidiaz, SEA 14 Gustavo Bou, NE 12 Ola Kamara, DC 12 Daniel Salloi, KC…

Through Sunday, August 29

Goals Raul Ruidiaz, SEA 14 Gustavo Bou, NE 12 Ola Kamara, DC 12 Daniel Salloi, KC 12 Ricardo Pepi, DAL 11 Adam Buksa, NE 10 Valentin Castellanos, NYC 10 Javier Hernandez, LA 10 Nani, ORL 9 CJ Sapong, NSH 9 Assists Carles Gil, NE 15 Djordje Mihailovic, MTL 8 Maximiliano Moralez, NYC 8 Hany Mukhtar, NSH 8 Joao Paulo, SEA 8 Mauricio Pereyra, ORL 8 Fabio, NYR 7 Aaron Herrera, RSL 7 Jack Price, COL 7

12 players tied with 6

___

Shots Valentin Castellanos, NYC 92 Raul Ruidiaz, SEA 77 Adam Buksa, NE 75 Diego Rossi, LFC 63 Emanuel Reynoso, MIN 62 Fabio, NYR 59 Daniel Salloi, KC 58 Hany Mukhtar, NSH 57 Maximiliano Urruti, HOU 56 Robert Beric, CHI 55 Carlos Vela, LFC 55

___

Shots on Goal Valentin Castellanos, NYC 41 Raul Ruidiaz, SEA 32 Adam Buksa, NE 28 Gonzalo Higuain, MCF 25 Hany Mukhtar, NSH 25 Daniel Salloi, KC 25 Randall Leal, NSH 24 Ricardo Pepi, DAL 24 Diego Rossi, LFC 24 Maximiliano Urruti, HOU 24

___

Cautions Leandro Gonzalez Pirez, MCF 9 Gregore, MCF 8 Fafa Picault, HOU 8 Eric Remedi, SJ 8 Jesus Murillo, LFC 7 Santiago Sosa, ATL 7 Victor Wanyama, MTL 7 Dario Zuparic, POR 7

16 players tied with 6

___

Cards Y R TOTAL Leandro Gonzalez Pirez, MCF 9 0 9 Gregore, MCF 8 1 9 Rudy Camacho, MTL 6 2 8 Fafa Picault, HOU 8 0 8 Eric Remedi, SJ 8 0 8 Victor Wanyama, MTL 7 1 8 Jesus Murillo, LFC 7 0 7 Santiago Sosa, ATL 7 0 7 Dru Yearwood, NYR 6 1 7 Dario Zuparic, POR 7 0 7

___

Goals-Allowed Avg. Bill Hamid, DC 0.76 Tyler Miller, MIN 0.82 Tim Melia, KC 0.88 Sean Johnson, NYC 0.93 Joe Willis, NSH 0.95 Andre Blake, PHI 1.00 Pedro Gallese, ORL 1.00 William Yarbrough, COL 1.00 Clement Diop, MTL 1.13 Stefan Cleveland, SEA 1.13

___

Shutouts Joe Willis, NSH 9 Andre Blake, PHI 8 William Yarbrough, COL 8 Tyler Miller, MIN 7 Carlos Miguel Coronel, NYR 6 Sean Johnson, NYC 6 Pedro Gallese, ORL 5 Brad Guzan, ATL 5 Bill Hamid, DC 5 Tim Melia, KC 5 Eloy Room, CLB 5

___

Saves Brad Stuver, ATX 89 Jonathan Bond, LA 87 JT Marcinkowski, SJ 72 Bobby Shuttleworth, CHI 69 William Yarbrough, COL 66 Matt Turner, NE 64 Marko Maric, HOU 63 Andre Blake, PHI 59 Alex Bono, TOR 59 Eloy Room, CLB 59

___

