LPGA Scottish Open Par Scores

|Sunday
|At Dumbarnie Links
|Fife, Scotland
|Purse: $1.5 million
|Yardage: 6,573; Par: 71
|Final Round
Ryann O’Toole, $225,000 68-71-68-64_271 -17
Lydia Ko, $96,829 70-72-69-63_274 -14
Atthaya Thitikul, $96,829 68-70-70-66_274 -14
Ariya Jutanugarn, $58,098 69-66-72-68_275 -13
Charley Hull, $46,478 69-69-69-69_276 -12
Ally Ewing, $40,023 73-69-72-63_277 -11
Esther Henseleit, $31,502 75-68-70-66_279 -9
Jeongeun Lee6, $31,502 71-68-74-66_279 -9
Celine Boutier, $31,502 70-71-70-68_279 -9
Marina Alex, $31,502 69-71-71-68_279 -9
Yealimi Noh, $31,502 68-72-71-68_279 -9
Sarah Schmelzel, $25,821 68-71-73-68_280 -8
Anna Nordqvist, $25,821 70-71-69-70_280 -8
Ashleigh Buhai, $25,821 71-70-67-72_280 -8
Whitney Hillier, $21,266 72-69-75-65_281 -7
Gaby Lopez, $21,266 73-72-70-66_281 -7
Leona Maguire, $21,266 71-72-70-68_281 -7
A Lim Kim, $21,266 71-71-71-68_281 -7
Yuka Saso, $21,266 67-72-74-68_281 -7
Jasmine Suwannapura, $21,266 67-74-71-69_281 -7
Kelsey MacDonald, $21,266 68-71-72-70_281 -7
Amy Yang, $16,551 71-74-69-68_282 -6
Pajaree Anannarukarn, $16,551 73-71-69-69_282 -6
Bronte Law, $16,551 69-74-70-69_282 -6
Karolin Lampert, $16,551 71-71-71-69_282 -6
Perrine Delacour, $16,551 72-72-68-70_282 -6
Manon De Roey, $13,040 73-73-73-64_283 -5
Patty Tavatanakit, $13,040 69-75-72-67_283 -5
Emily Kristine Pedersen, $13,040 69-69-77-68_283 -5
Cheyenne Knight, $13,040 70-72-71-70_283 -5
Madelene Sagstrom, $10,587 72-73-70-69_284 -4
Nanna Koerstz Madsen, $10,587 68-73-74-69_284 -4
Celine Herbin, $10,587 69-74-71-70_284 -4
Mel Reid, $9,037 73-72-70-70_285 -3
Katherine Kirk, $9,037 72-72-70-71_285 -3
Su Oh, $9,037 73-72-68-72_285 -3
Haeji Kang, $7,617 70-76-74-66_286 -2
Azahara Munoz, $7,617 73-70-73-70_286 -2
Prima Thammaraks, $7,617 70-72-72-72_286 -2
Alice Hewson, $7,036 71-74-75-67_287 -1
Georgia Hall, $7,036 71-73-71-72_287 -1
In Gee Chun, $6,584 72-74-74-68_288 E
Yu Liu, $6,584 69-75-76-68_288 E
Jenny Shin, $6,584 73-70-77-68_288 E
Becky Morgan, $6,584 68-74-77-69_288 E
Lydia Hall, $6,584 69-70-78-71_288 E
Marissa Steen, $5,836 73-71-77-68_289 +1
Austin Ernst, $5,836 71-75-74-69_289 +1
Ssu-Chia Cheng, $5,836 72-69-77-71_289 +1
Jing Yan, $5,836 71-71-74-73_289 +1
Paula Reto, $5,836 72-73-69-75_289 +1
Michele Thomson, $5,229 65-80-76-69_290 +2
Nuria Iturrioz, $5,229 70-75-75-70_290 +2
Anne van Dam, $5,229 67-79-73-71_290 +2
Caroline Inglis, $5,229 71-73-75-71_290 +2
Christina Kim, $4,519 72-74-75-70_291 +3
Linnea Strom, $4,519 73-72-76-70_291 +3
Carly Booth, $4,519 72-73-76-70_291 +3
Lindy Duncan, $4,519 73-73-74-71_291 +3
Lizette Salas, $4,519 71-75-74-71_291 +3
Pasqualle Coffa, $4,519 71-75-73-72_291 +3
Albane Valenzuela, $4,519 72-73-73-73_291 +3
Olivia Cowan, $4,002 68-77-78-69_292 +4
Carlota Ciganda, $3,873 72-71-76-74_293 +5
Stephanie Kyriacou, $3,744 73-72-71-78_294 +6
Laura Davies, $3,615 70-74-75-77_296 +8
Stacy Lewis, $3,292 71-74-79-73_297 +9
Tvesa Malik, $3,292 73-72-77-75_297 +9
Liz Young, $2,776 70-75-85-68_298 +10
Marianne Skarpnord, $2,776 73-72-76-77_298 +10
Ursula Wikstrom, $2,582 74-70-81-76_301 +13
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