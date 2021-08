Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Par Scores The Associated Press

Saturday At The Club at Indian Creek Omaha, Neb. Purse: $750,000 Yardage: 7,581; Par: 71 Third Round Stephan Jaeger 67-69-65—201 -12 Wade Binfield 69-66-67—202 -11 Chad Ramey 70-68-65—203 -10 Curtis Thompson 68-67-68—203 -10 David Skinns 67-67-69—203 -10 Blayne Barber 68-67-68—203 -10 Patrick Fishburn 68-72-64—204 -9 Brandon Crick 69-69-66—204 -9 Austin Smotherman 72-64-68—204 -9 Kevin Dougherty 69-67-68—204 -9 Zecheng Dou 69-66-69—204 -9 Erik Barnes 71-68-66—205 -8 Kevin Yu 70-68-67—205 -8 Brett Stegmaier 68-70-67—205 -8 Dawie van der Walt 67-70-68—205 -8 Nicholas Thompson 71-66-68—205 -8 Ben Silverman 66-70-69—205 -8 Vince India 67-67-71—205 -8 Marcelo Rozo 69-71-66—206 -7 Jamie Arnold 67-73-66—206 -7 Jamie Lovemark 71-67-68—206 -7 John VanDerLaan 68-69-69—206 -7 Taylor Pendrith 68-69-69—206 -7 Taylor Dickson 69-68-69—206 -7 John Oda 69-68-69—206 -7 Steve Lewton 67-69-70—206 -7 Paul Haley II 70-66-70—206 -7 Jared Wolfe 68-67-71—206 -7 Alex Chiarella 70-70-67—207 -6 Michael Miller 70-69-68—207 -6 Matt Oshrine 71-66-70—207 -6 Davis Riley 65-71-71—207 -6 Stuart Macdonald 69-67-71—207 -6 Billy Kennerly 67-68-72—207 -6 Andrew Novak 65-69-73—207 -6 Greyson Sigg 70-70-68—208 -5 Brandon Harkins 71-69-68—208 -5 Hayden Buckley 68-72-68—208 -5 Dan McCarthy 69-70-69—208 -5 Daniel Summerhays 68-70-70—208 -5 Brady Schnell 68-69-71—208 -5 Kevin Roy 72-68-69—209 -4 Jonathan Hodge 69-70-70—209 -4 José de Jesús Rodríguez 68-71-70—209 -4 Scott Gutschewski 72-67-70—209 -4 J.T. Griffin 71-66-72—209 -4 Patrick Flavin 66-71-72—209 -4 Harry Hall 69-71-70—210 -3 Kyle Reifers 67-72-71—210 -3 Tommy Gainey 69-70-71—210 -3 Nicholas Lindheim 71-68-71—210 -3 Ryan McCormick 69-69-72—210 -3 Tyson Alexander 68-70-72—210 -3 Chandler Phillips 71-69-71—211 -2 Jason Millard 68-72-71—211 -2 Nicolas Echavarria 67-70-74—211 -2 Anders Albertson 71-66-74—211 -2 Max McGreevy 68-72-72—212 -1 David Kocher 68-71-73—212 -1 Kevin Lucas 65-72-75—212 -1 Rick Lamb 69-71-73—213 E Curtis Luck 70-68-75—213 E Brett Drewitt 73-67-74—214 +1 Shad Tuten 69-70-75—214 +1 John Chin 72-68-78—218 +5 Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.