Korn Ferry Tour Boise Open Scores

Saturday At Hillcrest Country Club Boise, Idaho Purse: $1 million Yardage: 6,880; Par: 71 Third Round

Scott Gutschewski 67-66-63_196

Kiradech Aphibarnrat 67-68-63_198

Kelly Kraft 72-61-65_198

Ben Taylor 66-67-65_198

Aaron Rai 70-66-63_199

Greyson Sigg 65-70-65_200

Matthias Schwab 65-69-66_200

Christiaan Bezuidenhout 69-65-66_200

J.J. Spaun 67-65-68_200

Chad Ramey 67-65-68_200

Hayden Buckley 64-68-68_200

Stephan Jaeger 69-68-64_201

Joseph Bramlett 66-70-65_201

Callum Tarren 70-65-66_201

Tom Lewis 68-65-68_201

Lucas Herbert 69-64-68_201

Trey Mullinax 67-66-68_201

Justin Lower 73-64-65_202

Adam Svensson 72-65-65_202

Dylan Wu 68-66-68_202

Tom Whitney 67-67-68_202

Mark Hubbard 66-66-70_202

John Huh 66-66-70_202

Austin Cook 67-69-67_203

Kurt Kitayama 71-65-67_203

Taylor Montgomery 68-68-67_203

Brad Hopfinger 71-65-67_203

Satoshi Kodaira 71-67-65_203

Evan Harmeling 66-68-69_203

Taylor Moore 68-66-69_203

Nicholas Lindheim 66-67-70_203

Bronson Burgoon 71-68-64_203

Patrick Rodgers 66-66-71_203

Bo Hoag 71-66-67_204

Chris Baker 72-65-67_204

Cameron Young 70-67-67_204

Vincent Whaley 66-69-69_204

Ted Potter, Jr. 64-70-70_204

Wes Roach 63-70-71_204

Ryan Brehm 67-70-68_205

Sean O’Hair 69-68-68_205

Roberto Díaz 70-66-69_205

David Lipsky 73-65-67_205

Kyle Reifers 67-69-69_205

Ryan Blaum 72-66-67_205

Brandon Wu 65-71-69_205

Rob Oppenheim 69-69-67_205

Bo Van Pelt 68-67-70_205

Davis Riley 66-72-67_205

Aaron Baddeley 71-68-66_205

Ben Kohles 65-67-73_205

Alex Smalley 68-68-70_206

Ryan McCormick 66-69-71_206

Andrew Novak 73-65-68_206

Peter Uihlein 66-73-67_206

Patrick Fishburn 71-68-67_206

Harry Hall 71-67-69_207

Austin Smotherman 71-67-69_207

Erik Barnes 69-66-72_207

Zack Sucher 70-68-69_207

Paul Barjon 72-67-68_207

Seung-Yul Noh 73-66-68_207

Kevin Roy 68-69-71_208

Tommy Gainey 66-72-70_208

Joshua Creel 70-68-70_208

Scott Harrington 68-70-70_208

Danny Lee 71-68-69_208

Mark Anderson 70-69-69_208

Billy Kennerly 68-71-69_208

David Lingmerth 70-69-69_208

Zecheng Dou 70-69-69_208

Paul Haley II 71-68-69_208

Stephen Franken 70-68-71_209

Justin Suh 68-71-70_209

Beau Hossler 71-68-70_209

Curtis Luck 70-69-70_209

David Hearn 71-67-72_210

Curtis Thompson 71-68-71_210

Vince India 71-68-73_212

Kris Ventura 71-68-73_212

